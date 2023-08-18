Минздрав отменил регистрацию препарата от рака «Мабтера» в дозировке 1600 мг

В Rosh телеканалу RTVI рассказали, что эта форма препарата была зарегистрирована для терапии взрослых пациентов с хроническим лимфолейкозом. «Однако по этому регистрационному удостоверению препарат ни разу не завозился на территорию Российской Федерации», – уточнили в компании. Там также заявили, что препарат не поставлялся в Армению, Белоруссию, Казахстан или Кыргызстан, хотя российская лицензия позволяла это делать.