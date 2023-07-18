Сенаторы предложили выдавать онкопациентам таблетки амбулаторно

В документе, в частности, предлагается включить в национальный проект «Здравоохранение» дополнительное мероприятие: «Обеспечение противоопухолевыми лекарственными препаратами, применяемыми в таблетированной форме». Сенаторы также рекомендуют предоставлять бюджетам российских регионов субсидии на эти цели. О каком размере средств идет речь, в документе не уточняется. Представители пресс-служб комитетов Совета Федерации по бюджету и по социальной политике, а также опрошенные сенаторы не смогли уточнить «Ведомостям» детали инициативы.