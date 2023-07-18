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Сенаторы предложили выдавать онкопациентам таблетки амбулаторно

Сейчас больные раком вынуждены приезжать за лекарствами в дневной стационар
Анна Киселева Виталий Крюков
Freepik

Сенаторы предложили правительству учесть при формировании концепции федерального бюджета на 2024–2026 гг. расходы на обеспечение пациентов с онкологией противоопухолевыми препаратами в форме таблеток. Соответствующая инициатива представлена в постановлении Совета Федерации от 5 июля, с которым ознакомились «Ведомости». В ответ на просьбу оценить предложение сенаторов представитель пресс-службы Белого дома сообщил: «Вопрос прорабатывается в правительстве РФ».

В документе, в частности, предлагается включить в национальный проект «Здравоохранение» дополнительное мероприятие: «Обеспечение противоопухолевыми лекарственными препаратами, применяемыми в таблетированной форме». Сенаторы также рекомендуют предоставлять бюджетам российских регионов субсидии на эти цели. О каком размере средств идет речь, в документе не уточняется. Представители пресс-служб комитетов Совета Федерации по бюджету и по социальной политике, а также опрошенные сенаторы не смогли уточнить «Ведомостям» детали инициативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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