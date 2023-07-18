Сенаторы предложили выдавать онкопациентам таблетки амбулаторно

Сенаторы предложили выдавать онкопациентам таблетки амбулаторноСейчас больные раком вынуждены приезжать за лекарствами в дневной стационар
Сенаторы предложили правительству учесть при формировании концепции федерального бюджета на 2024–2026 гг. расходы на обеспечение пациентов с онкологией противоопухолевыми препаратами в форме таблеток. Соответствующая инициатива представлена в постановлении Совета Федерации от 5 июля, с которым ознакомились «Ведомости». В ответ на просьбу оценить предложение сенаторов представитель пресс-службы Белого дома сообщил: «Вопрос прорабатывается в правительстве РФ».
В документе, в частности, предлагается включить в национальный проект «Здравоохранение» дополнительное мероприятие: «Обеспечение противоопухолевыми лекарственными препаратами, применяемыми в таблетированной форме». Сенаторы также рекомендуют предоставлять бюджетам российских регионов субсидии на эти цели. О каком размере средств идет речь, в документе не уточняется. Представители пресс-служб комитетов Совета Федерации по бюджету и по социальной политике, а также опрошенные сенаторы не смогли уточнить «Ведомостям» детали инициативы.