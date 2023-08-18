Зарплаты некоторых сотрудников госорганов России проиндексируют на 5,5%

По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года может достигнуть 4,5–6,5% и вернется к цели в конце 2024 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. По прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г.