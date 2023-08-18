Зарплаты некоторых сотрудников госорганов России проиндексируют на 5,5%
Зарплаты работников государственных органов РФ, которые не являются госслужащими, с октября проиндексируют на 5,5%. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Повысить с 1 октября 2023 г. в 1,055 раза должностные оклады работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы», – говорится в документе.
В пресс-службе Минтруда пояснили, как передает ТАСС, что индексация окладов коснется таких должностей, как комендант, заведующий канцелярией, стенографист, экспедитор, кассир и др. Там также добавили, что повышение окладов таких специалистов на уровень инфляции предусмотрен законом о федеральном бюджете.
С октября прошлого года зарплаты госслужащих, судей и дипломатов были проиндексированы на 4%.
По прогнозу ЦБ, инфляция к концу года может достигнуть 4,5–6,5% и вернется к цели в конце 2024 г. и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. По прогнозу регулятора, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться на фоне нарастания ценового давления, а также выхода из расчета низких значений месячных приростов лета 2022 г.