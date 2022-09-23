Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов на 4%

Накануне также стало известно о планах проиндексировать ряд социальных выплат. Как сообщал ТАСС, с 1 февраля 2023 г. материнский капитал вырастет на 12,4% до 589 569 руб. на первого ребенка и до 779 094 руб. — на второго. А в Минтруде предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 16 242 руб., а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 руб.