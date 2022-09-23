Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов на 4%
Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов российских федеральных чиновников, дипломатов и судей на 4%. Их зарплаты увеличатся с 1 октября 2022 г., следует из документов, опубликованных на портале правовой информации.
Кроме того, вырастут оклады генпрокурора и председателя Следственного комитета РФ, говорится в указе. Их зарплаты также увеличатся в 1,04 раза с 1 октября.
На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить на 4% зарплату работникам государственных учреждений, а также гражданскому персоналу воинских частей. Оклады будут проиндексированы также с 1 октября этого года.
Накануне также стало известно о планах проиндексировать ряд социальных выплат. Как сообщал ТАСС, с 1 февраля 2023 г. материнский капитал вырастет на 12,4% до 589 569 руб. на первого ребенка и до 779 094 руб. — на второго. А в Минтруде предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 16 242 руб., а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 руб.
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