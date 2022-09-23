Газета
Общество

Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов на 4%

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов российских федеральных чиновников, дипломатов и судей на 4%. Их зарплаты увеличатся с 1 октября 2022 г., следует из документов, опубликованных на портале правовой информации.

Кроме того, вырастут оклады генпрокурора и председателя Следственного комитета РФ, говорится в указе. Их зарплаты также увеличатся в 1,04 раза с 1 октября. 

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился увеличить на 4% зарплату работникам государственных учреждений, а также гражданскому персоналу воинских частей. Оклады будут проиндексированы также с 1 октября этого года. 

Накануне также стало известно о планах проиндексировать ряд социальных выплат. Как сообщал ТАСС, с 1 февраля 2023 г. материнский капитал вырастет на 12,4% до 589 569 руб. на первого ребенка и до 779 094 руб. — на второго. А в Минтруде предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 16 242 руб., а прожиточный минимум (ПМ) — до 14 375 руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных