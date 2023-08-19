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Умер народный артист России Игорь Ясулович

Ведомости

Актер театра и кино, народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни, сообщил Российский институт театрального искусства – ГИТИС.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», – говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Ранее в июле Ясулович был госпитализирован в одну из московских клиник. Как отмечалось, у актера было подозрение на острое повреждение почек, ему провели две операции. При этом актер в разговоре со СМИ указывал тогда, что чувствует себя нормально.

Ясулович окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа, начиная с 1961 г. снимался в кино – в его карьере свыше 120 ролей, например в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Бег», «Через тернии к звездам» и др. Одновременно с этим был актером Экспериментального театра-студии пантомимы, Театра-студии киноактера, а с 1994 г. – Московского ТЮЗа.

В 2001 г. он получил звание народного артиста России. В 2006 г. Ясулович был удостоен нескольких театральных премий, в том числе премии им. К. С. Станиславского за роли в спектаклях «Черный монах» и «Нелепая поэмка», и премии «Золотой витязь» в номинации «Лучший актер». С 2002 г. был также руководителем актерской мастерской во ВГИКе и курса на факультете музыкального театра в ГИТИСе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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