Умер народный артист России Игорь Ясулович

В 2001 г. он получил звание народного артиста России. В 2006 г. Ясулович был удостоен нескольких театральных премий, в том числе премии им. К. С. Станиславского за роли в спектаклях «Черный монах» и «Нелепая поэмка», и премии «Золотой витязь» в номинации «Лучший актер». С 2002 г. был также руководителем актерской мастерской во ВГИКе и курса на факультете музыкального театра в ГИТИСе.