Умер народный артист России Игорь Ясулович
Актер театра и кино, народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни, сообщил Российский институт театрального искусства – ГИТИС.
«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», – говорится в сообщении.
Причины смерти не уточняются.
Ранее в июле Ясулович был госпитализирован в одну из московских клиник. Как отмечалось, у актера было подозрение на острое повреждение почек, ему провели две операции. При этом актер в разговоре со СМИ указывал тогда, что чувствует себя нормально.
Ясулович окончил актерский и режиссерский факультеты ВГИКа, начиная с 1961 г. снимался в кино – в его карьере свыше 120 ролей, например в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев», «Бег», «Через тернии к звездам» и др. Одновременно с этим был актером Экспериментального театра-студии пантомимы, Театра-студии киноактера, а с 1994 г. – Московского ТЮЗа.
В 2001 г. он получил звание народного артиста России. В 2006 г. Ясулович был удостоен нескольких театральных премий, в том числе премии им. К. С. Станиславского за роли в спектаклях «Черный монах» и «Нелепая поэмка», и премии «Золотой витязь» в номинации «Лучший актер». С 2002 г. был также руководителем актерской мастерской во ВГИКе и курса на факультете музыкального театра в ГИТИСе.