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«Домодедово» и «Внуково» временно ограничивали прием и отправку самолетов

Ведомости

Прием рейсов в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» временно ограничивали для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Сейчас аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме.

Причины введения ограничений в Росавиации не назвали. В результате шесть рейсов перенаправили на запасные аэропорты: три рейса в «Шереметьево», два в Нижний Новгород и один в Санкт-Петербург. После отмены ограничений, в 04:30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения.

Ранее по теме: Минобороны сообщило о сбитом дроне в Подмосковье

В ночь на 20 августа Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили о сбитом дроне в Подмосковье. По данным военных, cистема противовоздушной обороны ПВО обнаружила летевший над Ступинским районом в направлении Москвы беспилотник. Пострадавших нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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