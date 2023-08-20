«Домодедово» и «Внуково» временно ограничивали прием и отправку самолетов
Прием рейсов в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово» временно ограничивали для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Сейчас аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме.
Причины введения ограничений в Росавиации не назвали. В результате шесть рейсов перенаправили на запасные аэропорты: три рейса в «Шереметьево», два в Нижний Новгород и один в Санкт-Петербург. После отмены ограничений, в 04:30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения.
В ночь на 20 августа Минобороны и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили о сбитом дроне в Подмосковье. По данным военных, cистема противовоздушной обороны ПВО обнаружила летевший над Ступинским районом в направлении Москвы беспилотник. Пострадавших нет.