«Домодедово» и «Внуково» временно ограничивали прием и отправку самолетов

Причины введения ограничений в Росавиации не назвали. В результате шесть рейсов перенаправили на запасные аэропорты: три рейса в «Шереметьево», два в Нижний Новгород и один в Санкт-Петербург. После отмены ограничений, в 04:30 мск, пассажиры указанных рейсов доставлены в аэропорты назначения.