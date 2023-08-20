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Общество

В Бурятии после выхода реки из берегов ввели режим ЧС

Ведомости

Режим ЧС регионального характера введен в Бурятии с 20 августа, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. В Северо-Байкальском районе накануне была разрушена дамба, после чего из берегов вышла река и размыла железнодорожное полотно.

Власти сформировали оперштаб, для ликвидации последствий ЧС привлекают дорожную и строительную технику – самосвалы и экскаваторы, рассказал Цыденов. 

«Уровень воды идет на спад, поэтому вскоре восстановим автомобильную дорогу, по которой будем перевозить пассажиров, следующих по БАМу», – написал он.

После разрушения дамбы оказался отрезан от сообщения один из поселков. Там женщину с обострением аппендицита доставляют до больницы на лодке, рассказал Цыденов.

19 августа в транспортной прокуратуре сообщили о размытии железнодорожного полотна Восточно-Сибирской железной дороги в районе сельского поселения Холодное, в связи с чем было временно остановлено движение поездов. В пресс-службе ГУ МЧС по республике также рассказали, что вода после выхода реки из берегов вышла на региональную дорогу Нижнеангарск – Новый Уоян – Таксимо, движение транспорта ограничили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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