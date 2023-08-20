В Бурятии после выхода реки из берегов ввели режим ЧС
Режим ЧС регионального характера введен в Бурятии с 20 августа, сообщил глава республики Алексей Цыденов в Telegram-канале. В Северо-Байкальском районе накануне была разрушена дамба, после чего из берегов вышла река и размыла железнодорожное полотно.
Власти сформировали оперштаб, для ликвидации последствий ЧС привлекают дорожную и строительную технику – самосвалы и экскаваторы, рассказал Цыденов.
«Уровень воды идет на спад, поэтому вскоре восстановим автомобильную дорогу, по которой будем перевозить пассажиров, следующих по БАМу», – написал он.
После разрушения дамбы оказался отрезан от сообщения один из поселков. Там женщину с обострением аппендицита доставляют до больницы на лодке, рассказал Цыденов.
19 августа в транспортной прокуратуре сообщили о размытии железнодорожного полотна Восточно-Сибирской железной дороги в районе сельского поселения Холодное, в связи с чем было временно остановлено движение поездов. В пресс-службе ГУ МЧС по республике также рассказали, что вода после выхода реки из берегов вышла на региональную дорогу Нижнеангарск – Новый Уоян – Таксимо, движение транспорта ограничили.