Глава Дагестана сообщил о выявлении склада с 12 т селитры вблизи двух АЗС

Вечером 14 августа в автосервисе в Махачкале произошел пожар, огонь позже перекинулся на АЗС «Нафта», где произошел взрыв. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн. В результате происшествия пострадали 119 человек, 35 из них погибли. 11 пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва могло стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.