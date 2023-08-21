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Общество

Глава Дагестана сообщил о выявлении склада с 12 т селитры вблизи двух АЗС

Ведомости

В дагестанском селе Бабаюрт участковый обнаружил большой склад с аммиачной селитрой в непосредственной близости от двух АЗС. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на совещании.

«Недели не прошло с той страшной трагедии! 35 человек погибло! Не все жертвы еще похоронены! И вот я узнаю, что в селе Бабаюрт на складе в 600 кв. м в сегодняшнюю жару хранится взрывоопасное вещество в непосредственной близости к двум АЗС», – рассказал он.

Как уточнили в администрации главы региона, на складе хранилось 12 т селитры.

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Меликов поручил провести тщательную проверку в связи с этим, а также поблагодарил участкового, «проявившего принципиальность».

Вечером 14 августа в автосервисе в Махачкале произошел пожар, огонь позже перекинулся на АЗС «Нафта», где произошел взрыв. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн. В результате происшествия пострадали 119 человек, 35 из них погибли. 11 пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва могло стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

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17 августа Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого по делу Эльдара Насрулаева. Как отмечали СМИ, он был арендатором помещения, в котором хранилась взрывоопасная селитра. Мужчине вменяют производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). 

В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Ростехнадзор сообщил, что проверит работу всех АЗС в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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