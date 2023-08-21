Глава Дагестана сообщил о выявлении склада с 12 т селитры вблизи двух АЗС
В дагестанском селе Бабаюрт участковый обнаружил большой склад с аммиачной селитрой в непосредственной близости от двух АЗС. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на совещании.
«Недели не прошло с той страшной трагедии! 35 человек погибло! Не все жертвы еще похоронены! И вот я узнаю, что в селе Бабаюрт на складе в 600 кв. м в сегодняшнюю жару хранится взрывоопасное вещество в непосредственной близости к двум АЗС», – рассказал он.
Как уточнили в администрации главы региона, на складе хранилось 12 т селитры.
Меликов поручил провести тщательную проверку в связи с этим, а также поблагодарил участкового, «проявившего принципиальность».
Вечером 14 августа в автосервисе в Махачкале произошел пожар, огонь позже перекинулся на АЗС «Нафта», где произошел взрыв. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн. В результате происшествия пострадали 119 человек, 35 из них погибли. 11 пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. В СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва могло стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.
17 августа Басманный суд Москвы арестовал подозреваемого по делу Эльдара Насрулаева. Как отмечали СМИ, он был арендатором помещения, в котором хранилась взрывоопасная селитра. Мужчине вменяют производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Ростехнадзор сообщил, что проверит работу всех АЗС в регионе.