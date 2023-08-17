Фигуранта дела о взрыве в Махачкале отправили в СИЗО
Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Эльдара Насрулаева. Следствие сочло его причастным к взрыву на АЗС в Махачкале, сообщает «РИА Новости».
В ходе заседания стало известно, что житель Махачкалы Насрулаев является безработным отцом трех несовершеннолетних детей. Он отправится в СИЗО до 14 октября.
Мужчине вменяют производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы.
Вечером 14 августа пожар произошел в автосервисе в Махачкале, огонь позже перекинулся на АЗС «Нафта», где произошел взрыв. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.
В результате происшествия пострадали 119 человек, 35 из них погибли. 11 пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 16 августа 16 пострадавших, в том числе трое детей, были доставлены в Москву. Шестеро из них, в том числе двое детей, находятся в очень тяжелом состоянии.
По факту инцидента СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины происшествия выясняются. В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Ранее в СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва могло стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.