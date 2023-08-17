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Фигуранта дела о взрыве в Махачкале отправили в СИЗО

Ведомости

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Эльдара Насрулаева. Следствие сочло его причастным к взрыву на АЗС в Махачкале, сообщает «РИА Новости».

В ходе заседания стало известно, что житель Махачкалы Насрулаев является безработным отцом трех несовершеннолетних детей. Он отправится в СИЗО до 14 октября.

Мужчине вменяют производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Вечером 14 августа пожар произошел в автосервисе в Махачкале, огонь позже перекинулся на АЗС «Нафта», где произошел взрыв. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн.

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В результате происшествия пострадали 119 человек, 35 из них погибли. 11 пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 16 августа 16 пострадавших, в том числе трое детей, были доставлены в Москву. Шестеро из них, в том числе двое детей, находятся в очень тяжелом состоянии.

По факту инцидента СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Причины происшествия выясняются. В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Ранее в СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва могло стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

Ранее по теме: В Москву доставили подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале

Подозреваемого по делу о взрыве на АЗС Эльдара Насрулаева доставили в Москву 17 августа.  РБК со ссылкой на источники сообщает, что Насрулаев был арендатором помещения, в котором хранилась взрывоопасная селитра.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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