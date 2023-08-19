Ростехнадзор проверит работу всех заправок в Дагестане
Ростехнадзор проверит деятельность всех АЗС в Дагестане после взрыва на заправке в Махачкале, унесшего жизни 35 человек, сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с главой региона Сергеем Меликовым.
«По поручению генпрокурора… начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы… При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата», – приводит его слова «РИА Новости».
При этом важно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность, добавил Трембицкий.
Вечером 14 августа пожар произошел в автосервисе в Махачкале, огонь позже перекинулся на АЗС «Нафта», где произошел взрыв. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн. В результате происшествия пострадали 119 человек, 35 из них погибли. 11 пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Причины происшествия выясняются. В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Ранее в СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва могло стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.
17 августа Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева – подозреваемого по делу. Как отмечали СМИ, он был арендатором помещения, в котором хранилась взрывоопасная селитра. Мужчине вменяют производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы.