Газета
Общество

Ростехнадзор проверит работу всех заправок в Дагестане

Ведомости

Ростехнадзор проверит деятельность всех АЗС в Дагестане после взрыва на заправке в Махачкале, унесшего жизни 35 человек, сообщил руководитель ведомства Александр Трембицкий в ходе встречи с главой региона Сергеем Меликовым.

«По поручению генпрокурора… начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы… При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата», – приводит его слова «РИА Новости».

При этом важно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность, добавил Трембицкий.

Вечером 14 августа пожар произошел в автосервисе в Махачкале, огонь позже перекинулся на АЗС «Нафта», где произошел взрыв. По данным МВД по Дагестану, на заправке взорвались две из восьми цистерн. В результате происшествия пострадали 119 человек, 35 из них погибли. 11 пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее по теме: Фигуранта дела о взрыве в Махачкале отправили в СИЗО

Причины происшествия выясняются. В связи с инцидентом генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил оперативно проверить законность размещения автозаправочных станций в республике. Ранее в СК сообщили, что одной из возможных причин взрыва могло стать неправильное хранение агрохимикатов с пожароопасными характеристиками.

17 августа Басманный суд Москвы арестовал Эльдара Насрулаева – подозреваемого по делу. Как отмечали СМИ, он был арендатором помещения, в котором хранилась взрывоопасная селитра. Мужчине вменяют производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных