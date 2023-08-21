Посол России в Дании: передача 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации
Посол России в Дании Владимир Барбин заявил, что передача Данией 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации конфликта. Об этом сообщил официальный канал посольства.
Барбин объяснил, что Дания, прикрываясь тезисом, что Украина сама должна определять условия мира, стремится не оставить Украине другого выбора, кроме продолжения военного противоборства с Россией.
«Такая позиция толкает Украину в пропасть, а ее население обрекает на новые жертвы. Иного результата от решения Дании о передаче F-16 Украине не будет», – уверен посол.
20 августа, Дания анонсировала отправку на Украину 19 истребителей F-16. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен выразила надежду, что поставить первые шесть самолетов получится ближе к Новому году. В 2024 г. Киев получит восемь F-16, а в 2025 г. – еще пять. По словам Фредериксен, сейчас в Дании обучаются 70 украинских пилотов.