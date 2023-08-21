Посол России в Дании: передача 19 истребителей F-16 Украине ведет к эскалации

20 августа, Дания анонсировала отправку на Украину 19 истребителей F-16. Премьер-министр королевства Метте Фредериксен выразила надежду, что поставить первые шесть самолетов получится ближе к Новому году. В 2024 г. Киев получит восемь F-16, а в 2025 г. – еще пять. По словам Фредериксен, сейчас в Дании обучаются 70 украинских пилотов.