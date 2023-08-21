ФСБ задержала в Ростовской области передававшую данные о технике ВС РФ украинку

19 августа УФСБ по ЛНР сообщало о задержании местной жительницы, которая с августа прошлого года передавала Украине данные о пунктах дислокации военнослужащих и военной техники народной милиции ЛНР и ВС РФ. 17 августа стало известно, что по статье о шпионаже возбуждено дело против другого жителя ЛНР, который также передавал Украине данные о военных и технике. В тот же день ФСБ сообщила о задержании командира отряда территориальной обороны ВСУ, которого подозревают в шпионаже.