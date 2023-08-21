ФСБ задержала в Ростовской области передававшую данные о технике ВС РФ украинку
В Ростовской области была задержана гражданка Украины, которая подозревается в передаче украинским спецслужбам данных о расположении российских средств ПВО и перемещении военной техники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
По версии спецслужбы, женщина после прибытия на территорию РФ связалась с сотрудницей СБУ, пообещав отправлять ей данные о ВС России.
«В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков», – рассказали в ФСБ.
Как отметили в пресс-службе, эти данные могли быть использованы ВСУ для нанесения ударов по объектам в Ростовской области, что привело бы к гибели военных. В отношении украинки возбудили дело по ст. 276 УК России (шпионаж), по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы.
19 августа УФСБ по ЛНР сообщало о задержании местной жительницы, которая с августа прошлого года передавала Украине данные о пунктах дислокации военнослужащих и военной техники народной милиции ЛНР и ВС РФ. 17 августа стало известно, что по статье о шпионаже возбуждено дело против другого жителя ЛНР, который также передавал Украине данные о военных и технике. В тот же день ФСБ сообщила о задержании командира отряда территориальной обороны ВСУ, которого подозревают в шпионаже.