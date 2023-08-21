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Общество

ФСБ задержала в Ростовской области передававшую данные о технике ВС РФ украинку

Ведомости

В Ростовской области была задержана гражданка Украины, которая подозревается в передаче украинским спецслужбам данных о расположении российских средств ПВО и перемещении военной техники, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По версии спецслужбы, женщина после прибытия на территорию РФ связалась с сотрудницей СБУ, пообещав отправлять ей данные о ВС России.

«В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков», – рассказали в ФСБ.

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Как отметили в пресс-службе, эти данные могли быть использованы ВСУ для нанесения ударов по объектам в Ростовской области, что привело бы к гибели военных. В отношении украинки возбудили дело по ст. 276 УК России (шпионаж), по которой ей грозит до 20 лет лишения свободы.

19 августа УФСБ по ЛНР сообщало о задержании местной жительницы, которая с августа прошлого года передавала Украине данные о пунктах дислокации военнослужащих и военной техники народной милиции ЛНР и ВС РФ. 17 августа стало известно, что по статье о шпионаже возбуждено дело против другого жителя ЛНР, который также передавал Украине данные о военных и технике. В тот же день ФСБ сообщила о задержании командира отряда территориальной обороны ВСУ, которого подозревают в шпионаже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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