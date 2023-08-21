Останина внесла в Госдуму предложенные Путиным поправки о пособиях на детей
Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла в нижнюю палату парламента законопроект о выплате ежемесячного пособия на ребенка вне зависимости от увеличения доходов семьи и сохранении пособия по уходу за ребенком до полутора лет в случае выхода матери из декрета раньше срока. Документ опубликован в думской электронной базе.
Поправки предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение соответствующих поправок.
В пояснительной записке говорится, что ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка полагается в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум. Если доход семьи увеличивается, то в выплатах родителям могут отказать. «Поэтому законопроект предусматривает, что в течение срока, на который назначена выплата пособия, никакие изменения в финансовом положении семьи не могут приостановить или отменить выплату пособия до окончания назначенного срока выплаты», – следует из документа. Срок, на который назначается пособие, составляет 1 год. Если семья будет соответствовать требованиям закона, то выплаты продолжатся.
Помимо этого предлагается сохранить ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода матери или другого лица, находящегося в декрете, на работу до того, как ребенку исполнится 1,5 года. Сегодня выплаты производятся только в случаях продолжения обучения, частичной занятости или работы на дому.
«Представляется, что принятие законопроекта послужит дополнительным стимулом для поиска работы и трудоустройства молодых родителей, а также не будет удерживать женщин-матерей от выхода на работу раньше, чем это предусмотрено законодательством», – подчеркивается в пояснительной записке.
С соответствующими предложениями Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня. После чего глава государства поставил правительству и Госдуме срок до 1 октября на выполнение этих поручений. Помимо этого президент поручил кабмину обеспечить изменения нормативно правовых актов, которые позволят родителям или опекунам, ухаживающим за ребенком-инвалидом до 18 лет или инвалидом с детства I группы, получать ежемесячную выплату в случае частичной занятости.