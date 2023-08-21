Останина внесла в Госдуму предложенные Путиным поправки о пособиях на детей

В пояснительной записке говорится, что ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка полагается в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум. Если доход семьи увеличивается, то в выплатах родителям могут отказать. «Поэтому законопроект предусматривает, что в течение срока, на который назначена выплата пособия, никакие изменения в финансовом положении семьи не могут приостановить или отменить выплату пособия до окончания назначенного срока выплаты», – следует из документа. Срок, на который назначается пособие, составляет 1 год. Если семья будет соответствовать требованиям закона, то выплаты продолжатся.