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Россельхознадзор запретил ввоз персиков и нектаринов из Новой Зеландии

Ведомости

С 22 августа Россельхознадзор запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии из-за выявления бурой монилиозной гнили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о новозеландских яблоках, грушах, черешне, вишне, абрикосах, персиках, нектаринах, сливах и др. По оценке Россельхознадзора, в случае проникновения болезни в Россию ущерб от потери урожая и ликвидации очагов инфекции может составить до 9 млрд руб.

Бурая монилиозная гниль – карантинное заболевание плодовых культур, которое вызывает ожог цветков и листьев растений. В результате заражения плоды загнивают и мумифицируются как на дереве, так и после сбора урожая. Заболевание может не проявляться долгое время, из-за чего пораженные плоды портятся при хранении и транспортировке.

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16 августа Россельхознадзор сообщил о выявлении 12 видов карантинных вредных объектов в импортной продукции с 7 по 13 августа. В частности, ведомство зафиксировало два случая бурой монилиозной гнили. В Россельхознадзоре отметили, что в основном заболевание охватывает персики и нектарины, в меньшей степени яблоки и груши.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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