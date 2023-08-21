Россельхознадзор запретил ввоз персиков и нектаринов из Новой Зеландии

Бурая монилиозная гниль – карантинное заболевание плодовых культур, которое вызывает ожог цветков и листьев растений. В результате заражения плоды загнивают и мумифицируются как на дереве, так и после сбора урожая. Заболевание может не проявляться долгое время, из-за чего пораженные плоды портятся при хранении и транспортировке.