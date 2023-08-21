Россельхознадзор запретил ввоз персиков и нектаринов из Новой Зеландии
С 22 августа Россельхознадзор запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии из-за выявления бурой монилиозной гнили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет о новозеландских яблоках, грушах, черешне, вишне, абрикосах, персиках, нектаринах, сливах и др. По оценке Россельхознадзора, в случае проникновения болезни в Россию ущерб от потери урожая и ликвидации очагов инфекции может составить до 9 млрд руб.
Бурая монилиозная гниль – карантинное заболевание плодовых культур, которое вызывает ожог цветков и листьев растений. В результате заражения плоды загнивают и мумифицируются как на дереве, так и после сбора урожая. Заболевание может не проявляться долгое время, из-за чего пораженные плоды портятся при хранении и транспортировке.
16 августа Россельхознадзор сообщил о выявлении 12 видов карантинных вредных объектов в импортной продукции с 7 по 13 августа. В частности, ведомство зафиксировало два случая бурой монилиозной гнили. В Россельхознадзоре отметили, что в основном заболевание охватывает персики и нектарины, в меньшей степени яблоки и груши.