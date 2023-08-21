В центре Москвы нашли тело четвертого погибшего на экскурсии по коллекторам
У причала «Зарядье» в центре Москвы обнаружили тело четвертого участника экскурсии по подземным коллекторам, сообщили в экстренных службах в комментарии ТАСС.
«В настоящее время возле причала "Зарядье" под "парящим" мостом найдено тело мужчины. Он стал четвертым погибшим после экскурсии по подземным коллекторам», – рассказали там.
21 августа стало известно, что в Москве во время экскурсии по подземным коллекторам из-за ливней погибли два человека, их тела обнаружили в районе Москворецкой набережной. По информации «РЕН ТВ», погибшими оказались двое несовершеннолетних – 15-летняя девушка и 17-летний молодой человек. Они вместе с взрослым родственником отправились на экскурсию по подземным коллекторам, но не смогли оттуда выбраться из-за резко поднявшегося уровня воды.
Официальной информации о числе участников экскурсии по коллекторам нет. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, поиски пропавших продолжаются.
«Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки...Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего», – написал он, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Как отмечает «База», спасатели проверили все лазы, водостоки и более 3 км коллекторов в центре столицы. Mash в свою очередь сообщил ранее о задержании для допроса одного из возможных организаторов экскурсий по столичным коллекторам. Сам задержанный заявил, что давно прекратил заниматься этой деятельностью.
20 августа Москву накрыли сильные ливни. Был объявлен оранжевый уровень опасности. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в этот день в городе выпало до 28 мм осадков, что составляет 35% от месячной нормы.
Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов после новостей о гибели людей заявил, что в России необходимо ввести уголовную ответственность за незаконное проникновение на все подземные объекты, а не только охраняемые, а также запретить любую деятельность, связанную с проведением подобных экскурсий.