Кремль сообщил подробности участия Путина в XV саммите БРИКС

На заседаниях и во время неформальной встречи планируется обсуждение актуальных вопросов деятельности БРИКС, в том числе его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Итоги зафиксируют в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.