Песков: Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС

15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Группа была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. Ранее Боливия передала странам БРИКС ноту о желании вступить в группу. В МИД Боливии заявили, что на предстоящем саммите будет присутствовать президент Боливии Луис Арсе.