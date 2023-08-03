Песков: Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС
Россия примет полноценное участие в 15-м саммите БРИКС, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет работать непосредственно на площадке саммита, а президент РФ Владимир Путин – по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Что касается президента Путина – он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров. Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите», – сказал Песков.
Представитель Кремля не стал комментировать сообщения СМИ об отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди от очного участия в саммите.
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве Индии сообщили, что Моди отказался ехать на саммит, поскольку ранее аналогичное решение принял Путин. Собеседник агентства не уточнил, примет ли индийский премьер участие в мероприятии по видеосвязи. По его словам, на саммите будет присутствовать вице-президент Индии Джагдип Дханкхар или министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.
15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Группа была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. Ранее Боливия передала странам БРИКС ноту о желании вступить в группу. В МИД Боливии заявили, что на предстоящем саммите будет присутствовать президент Боливии Луис Арсе.