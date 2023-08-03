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Песков: Россия примет полноценное участие в саммите БРИКС

Ведомости

Россия примет полноценное участие в 15-м саммите БРИКС, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров будет работать непосредственно на площадке саммита, а президент РФ Владимир Путин – по видеосвязи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Что касается президента Путина – он имеет в виду принять участие посредством видеоконференции, на месте будет работать министр иностранных дел Лавров. Поэтому мы исходим из того, что Россия будет принимать полноценное участие в этом саммите», – сказал Песков. 

Представитель Кремля не стал комментировать сообщения СМИ об отказе премьер-министра Индии Нарендры Моди от очного участия в саммите.

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительстве Индии сообщили, что Моди отказался ехать на саммит, поскольку ранее аналогичное решение принял Путин. Собеседник агентства не уточнил, примет ли индийский премьер участие в мероприятии по видеосвязи. По его словам, на саммите будет присутствовать вице-президент Индии Джагдип Дханкхар или министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

Ранее по теме: Песков призвал не забегать вперед в вопросе вступления ряда стран в БРИКС

15-й саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР). Группа была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. Ранее Боливия передала странам БРИКС ноту о желании вступить в группу. В МИД Боливии заявили, что на предстоящем саммите будет присутствовать президент Боливии Луис Арсе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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