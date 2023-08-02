Боливия передала странам БРИКС ноту о желании вступить в группу
Боливия передала ноту о желании вступить в БРИКС всем членам организации. Об этом рассказала посол Боливии в РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте.
«Мы передали эту ноту всем странам БРИКС – о нашем желании вступить. А потом, по решению БРИКС, [они] пригласили президента на саммит. Именно потому, что мы уже подали заявку. И конечно, мы здесь [в Москве] передали заявку», – рассказала она (цитата по ТАСС).
По ее словам, Боливия считает именно БРИКС той площадкой, с помощью которой можно строить многополярный мир. В свою очередь, Боливия сможет передать свой опыт как свободная и независимая страна, подчеркнула посол.
1 августа глава МИДа Боливии Рохелио Майта в Twitter сообщил, что Боливия готова присоединиться к БРИКС, страна уже уведомила об этом объединение. Президент Боливии Луис Арсе официально объявил о готовности присоединиться к группе 12 июня.
БРИКС была основана в июне 2006 г. в рамках Петербургского экономического форума. Изначально в объединение входили Бразилия, Россия, Индия и Китай. В 2020 г. к нему присоединилась ЮАР. В марте в МИД РФ сообщили о желании 16 стран вступить в БРИКС.
С 22 по 24 августа в ЮАР пройдет 15-й саммит группы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на мероприятии будет обсуждаться в том числе вопрос расширения группы. Reuters сообщал, что Бразилия выступает основным противником расширения БРИКС. В конце июля Bloomberg также писал, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии.