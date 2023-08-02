Боливия передала странам БРИКС ноту о желании вступить в группу

«Мы передали эту ноту всем странам БРИКС – о нашем желании вступить. А потом, по решению БРИКС, [они] пригласили президента на саммит. Именно потому, что мы уже подали заявку. И конечно, мы здесь [в Москве] передали заявку», – рассказала она (цитата по ТАСС).