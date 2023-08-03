Песков призвал не забегать вперед в вопросе вступления ряда стран в БРИКС
Вступление в БРИКС Аргентины, Саудовской Аравии и ОАЭ является предметом дискуссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, какова позиция России по вступлению этих стран в объединение и поддержит ли этот шаг Москва, Песков сказал, что эти вопросы являются предметом дискуссии. Он призвал не забегать вперед.
«И до того, как они состоятся между государствами – членами БРИКС, мы не должны заявлять о своей позиции. В любом случае речь идет о странах, с которыми у нас достаточно конструктивное взаимодействие осуществляется в самых различных областях», – отметил представитель Кремля.
По словам Пескова, Россия придерживается позиции, что в той или иной форме расширение БРИКС будет способствовать развитию и укреплению организации. «В какой форме и в каком объеме, как раз мы и будем обсуждать в ходе предстоящего саммита», – ответил он.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. На него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.
Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на трех бразильских чиновников, что Бразилия выступает основным противником расширения группы БРИКС, поскольку это может привести к утрате БРИКС авторитетного статуса. При этом источники Bloomberg рассказывали, что Индия и Бразилия выступают против предложения Китая о расширении БРИКС за счет Индонезии и Саудовской Аравии.
В начале июня в Кейптауне состоялась встреча министров иностранных дел участников БРИКС. Во время мероприятия постоянные участники организации также провели переговоры с представителями из десяти государств глобального Юга, которые проявили интерес к вступлению в альянс. Среди них – Аргентина, Бангладеш, Иран, Индонезия, Казахстан, Коморские Острова, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия.