Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

День государственного флага в России отмечают ежегодно 22 августа начиная с 1994 г. Хотя в законодательстве не прописаны конкретные обозначения каждого из цветов триколора, россияне ассоциируют белый цвет прежде всего с чистотой или свободой, синий – с небом, а красный – с кровью, следует из результатов опроса ВЦИОМ, который был проведен в 2010 г. При этом 68-69% опрошенных затруднились определить значение каждого из цветов флага.