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Путин поздравил россиян с Днем государственного флага

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. Его обращение опубликовано на сайте Кремля. 

«Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!» – обратился он.

Путин напомнил, что у России было несколько знамен, в том числе черно-желто-белый флаг, который развевался на официальных зданиях в период существования Российской империи, и красный флаг СССР, под которым страна жила более семидесяти лет. Президент указал на необходимость уважительного отношения к этим символам государства, поскольку они отражают «непрерывность развития нашей нации и государственности».

«Но, конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени – это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим. Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 г. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны», – добавил глава государства.

День государственного флага в России отмечают ежегодно 22 августа начиная с 1994 г. Хотя в законодательстве не прописаны конкретные обозначения каждого из цветов триколора, россияне ассоциируют белый цвет прежде всего с чистотой или свободой, синий – с небом, а красный – с кровью, следует из результатов опроса ВЦИОМ, который был проведен в 2010 г. При этом 68-69% опрошенных затруднились определить значение каждого из цветов флага.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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