Путин поздравил россиян с Днем государственного флага
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. Его обращение опубликовано на сайте Кремля.
«Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем российского флага!» – обратился он.
Путин напомнил, что у России было несколько знамен, в том числе черно-желто-белый флаг, который развевался на официальных зданиях в период существования Российской империи, и красный флаг СССР, под которым страна жила более семидесяти лет. Президент указал на необходимость уважительного отношения к этим символам государства, поскольку они отражают «непрерывность развития нашей нации и государственности».
«Но, конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени – это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим. Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 г. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны», – добавил глава государства.
День государственного флага в России отмечают ежегодно 22 августа начиная с 1994 г. Хотя в законодательстве не прописаны конкретные обозначения каждого из цветов триколора, россияне ассоциируют белый цвет прежде всего с чистотой или свободой, синий – с небом, а красный – с кровью, следует из результатов опроса ВЦИОМ, который был проведен в 2010 г. При этом 68-69% опрошенных затруднились определить значение каждого из цветов флага.