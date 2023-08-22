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Общество

Обвинение запросило пожизненный срок для руководителя банды Гагиева

Ведомости

Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить пожизненное лишение свободы руководителю преступного сообщества Аслану Гагиеву, известному по прозвищу «Джако», передает «РИА Новости».

В начале августа Второй западный окружной военный суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества. В частности, десять человек получили от 12 до 20 лет колонии строго режима и ограничение свободы на 1,5 года. Еще двоих приговорили к пожизненному лишению свободы.

В рамках расследования было установлено, что преступная группировка действовала в Москве, Московской области и в Северной Осетии. По данным Генпрокуратуры, на счету преступного сообщества 37 убийств, которые были совершены в период с 2004 по 2014 г. Также осужденные совершили четыре покушения на убийство, трижды посягали на жизнь сотрудников полиции. Кроме того, они похитили двух человек и незаконно лишили свободы еще одного. По данным следствия, все участники вступили в банду в разное время.

Аслан Гагиев был объявлен в международный розыск в феврале 2014 г., он был задержан в Вене в 2015 г., после чего его экстрадировали в Россию. Дело Гагиева с 2021 г. рассматривается в Южном окружном военном суде. Ему вменяется организация преступного сообщества и вооруженной группы, убийство двух и более лиц организованной группой, а также незаконное хранение и ношение оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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