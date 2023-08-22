Обвинение запросило пожизненный срок для руководителя банды Гагиева

В рамках расследования было установлено, что преступная группировка действовала в Москве, Московской области и в Северной Осетии. По данным Генпрокуратуры, на счету преступного сообщества 37 убийств, которые были совершены в период с 2004 по 2014 г. Также осужденные совершили четыре покушения на убийство, трижды посягали на жизнь сотрудников полиции. Кроме того, они похитили двух человек и незаконно лишили свободы еще одного. По данным следствия, все участники вступили в банду в разное время.