Обвинение запросило пожизненный срок для руководителя банды Гагиева
Прокурор попросил Южный окружной военный суд назначить пожизненное лишение свободы руководителю преступного сообщества Аслану Гагиеву, известному по прозвищу «Джако», передает «РИА Новости».
В начале августа Второй западный окружной военный суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества. В частности, десять человек получили от 12 до 20 лет колонии строго режима и ограничение свободы на 1,5 года. Еще двоих приговорили к пожизненному лишению свободы.
В рамках расследования было установлено, что преступная группировка действовала в Москве, Московской области и в Северной Осетии. По данным Генпрокуратуры, на счету преступного сообщества 37 убийств, которые были совершены в период с 2004 по 2014 г. Также осужденные совершили четыре покушения на убийство, трижды посягали на жизнь сотрудников полиции. Кроме того, они похитили двух человек и незаконно лишили свободы еще одного. По данным следствия, все участники вступили в банду в разное время.
Аслан Гагиев был объявлен в международный розыск в феврале 2014 г., он был задержан в Вене в 2015 г., после чего его экстрадировали в Россию. Дело Гагиева с 2021 г. рассматривается в Южном окружном военном суде. Ему вменяется организация преступного сообщества и вооруженной группы, убийство двух и более лиц организованной группой, а также незаконное хранение и ношение оружия.