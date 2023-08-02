Суд назначил участникам банды Гагиева сроки от 12 лет до пожизненного заключения
Второй западный окружной военный суд вынес приговор 12 участникам преступного сообщества, которым руководи Аслан Гагиев, известный по прозвищу «Джако». Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
В ведомстве уточнили, что суд согласился с гособвинением и назначил 10 участникам от 12 до 20 лет колонии строго режима и ограничил им свободу на 1,5 года. Еще двоих приговорили к пожизненному лишению свободы.
В зависимости от роли каждого их признали виновными в совершении убийств, в покушении, похищении людей, а также в участии в преступном сообществе и банде, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, незаконном лишении свободы. Помимо этого, суд согласился с обвинением в использовании ими поддельных документов и незаконном хранении, приобретении и ношении оружия.
В рамках расследования было установлено, что преступная группировка действовала в Москве, Московской области и в Северной Осетии. На ее счету 37 убийств, которые были совершены в период с 2004 г. по 2014 г. Также осужденные совершили четыре покушения на убийство, трижды посягали на жизнь сотрудников полиции. Кроме того, они похитили двух человек и незаконно лишили свободы еще одного. По данным следствия, все участники вступили в банду в разное время.
Суд над участниками банды начался в декабре 2018 г. Источники «Коммерсанта» сообщали, что сторона гособвинения требовала приговорить к пожизненному сроку Инала Засеева, которого обвиняли в убийстве начальников управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева, первого отдела уголовного розыска республиканского министерства Виталия Чельдиева и его сына и еще 13 человек. Аналогичное наказание Генпрокуратура запрашивала для Руслана Юртова, который ранее работал в уголовном розыске. По версии следствия, именно он в 2011 г. убил бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова. Всего его обвинили в 11 убийствах. Среди осужденных три офицера полиции. По данным газеты, фигуранты могут еще раз оказаться на скамье подсудимых, так как всего им вменяют 60 убийств.
Дело Гагиева с 2021 г. рассматривается в Южном окружном военном суде. Ему вменяется организация преступного сообщества и вооруженной группы, убийство двух и более лиц организованной группой, а также незаконное хранение и ношение оружия.