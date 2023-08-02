Суд назначил участникам банды Гагиева сроки от 12 лет до пожизненного заключения

Суд над участниками банды начался в декабре 2018 г. Источники «Коммерсанта» сообщали, что сторона гособвинения требовала приговорить к пожизненному сроку Инала Засеева, которого обвиняли в убийстве начальников управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марка Мецаева, первого отдела уголовного розыска республиканского министерства Виталия Чельдиева и его сына и еще 13 человек. Аналогичное наказание Генпрокуратура запрашивала для Руслана Юртова, который ранее работал в уголовном розыске. По версии следствия, именно он в 2011 г. убил бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова. Всего его обвинили в 11 убийствах. Среди осужденных три офицера полиции. По данным газеты, фигуранты могут еще раз оказаться на скамье подсудимых, так как всего им вменяют 60 убийств.