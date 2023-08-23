РЖД сообщили об открытии сквозного движения по БАМу

По данным холдинга, к ликвидации последствий непогоды было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда. В ходе ремонтных работ специалисты уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи.