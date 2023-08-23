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Общество

РЖД сообщили об открытии сквозного движения по БАМу

Ведомости

Сквозное движение поездов по БАМу открыто после восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

«В 8:20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная», – говорится в сообщении. Уточняется, что также было запущено движение грузовых поездов.

Возобновить движение поездов удалось раньше запланированного срока, отметили в РЖД. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов называл ориентировочным сроком завершения работ 26 августа.

По данным холдинга, к ликвидации последствий непогоды было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда. В ходе ремонтных работ специалисты уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи.

19 августа ж/д полотно размыло на участке Нижнеангарск – Холодная на фоне затопления после прорыва дамбы в Северо-Байкальском районе и выхода из берегов реки Холодной. В связи с этим сквозное движение поездов было временно остановлено. Власти Бурятии объявили режим ЧС регионального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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