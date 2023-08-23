РЖД сообщили об открытии сквозного движения по БАМу
Сквозное движение поездов по БАМу открыто после восстановительных работ. Об этом сообщается в Telegram-канале холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).
«В 8:20 мск после завершения восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск – Холодная», – говорится в сообщении. Уточняется, что также было запущено движение грузовых поездов.
По данным холдинга, к ликвидации последствий непогоды было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда. В ходе ремонтных работ специалисты уложили 1800 метров нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи.
19 августа ж/д полотно размыло на участке Нижнеангарск – Холодная на фоне затопления после прорыва дамбы в Северо-Байкальском районе и выхода из берегов реки Холодной. В связи с этим сквозное движение поездов было временно остановлено. Власти Бурятии объявили режим ЧС регионального характера.