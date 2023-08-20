РЖД сообщила о новой схеме движения поездов после наводнения в Бурятии

19 августа в транспортной прокуратуре сообщили о размытии железнодорожного полотна Восточно-Сибирской железной дороги в районе сельского поселения Холодное, в связи с чем было временно остановлено движение поездов. В пресс-службе ГУ МЧС по республике также рассказали, что вода после выхода реки из берегов вышла на региональную дорогу Нижнеангарск – Новый Уоян – Таксимо, движение транспорта ограничили.