РЖД сообщила о новой схеме движения поездов после наводнения в Бурятии
Ж/д полотно размыло на участке Нижнеангарск – Холодная. Как стало известно 19 августа, это произошло на фоне непогоды после прорыва дамбы в Северо-Байкальском районе и выхода из берегов реки Холодная. Власти Бурятии объявили режим ЧС регионального характера.
По данным РЖД, следующие с востока на запад составы переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында – Бамовская и далее по Транссибирской магистрали. Пассажиров до станции подвозят автобусами.
В обратном направлении поезда переформировываются на станции Северобайкальск и направляются по Транссибирской магистрали через станции Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Чита.
Кроме того, формируются дополнительные пассажирские составы на станциях Северобайкальск, Иркутск, Красноярск, говорится в сообщени. Пассажирам из-за задержки движение предоставляют воду и горячее питание.
19 августа в транспортной прокуратуре сообщили о размытии железнодорожного полотна Восточно-Сибирской железной дороги в районе сельского поселения Холодное, в связи с чем было временно остановлено движение поездов. В пресс-службе ГУ МЧС по республике также рассказали, что вода после выхода реки из берегов вышла на региональную дорогу Нижнеангарск – Новый Уоян – Таксимо, движение транспорта ограничили.
Сегодня, 20 августа, глава республики Алексей Цыденов сообщил о ходе ликвидации последствий ЧС. Власти сформировали оперштаб, к работе привлекают дорожную и строительную технику – самосвалы и экскаваторы.