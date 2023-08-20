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РЖД сообщила о новой схеме движения поездов после наводнения в Бурятии

Ведомости

В связи с размывом железнодорожных путей в Бурятии сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) закрыто, схема движения пассажирских поездов изменилась, сообщили в пресс-службе РЖД.

Ж/д полотно размыло на участке Нижнеангарск – Холодная. Как стало известно 19 августа, это произошло на фоне непогоды после прорыва дамбы в Северо-Байкальском районе и выхода из берегов реки Холодная. Власти Бурятии объявили режим ЧС регионального характера.

По данным РЖД, следующие с востока на запад составы переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында – Бамовская и далее по Транссибирской магистрали. Пассажиров до станции подвозят автобусами.

В обратном направлении поезда переформировываются на станции Северобайкальск и направляются по Транссибирской магистрали через станции Тайшет, Иркутск, Петровский Завод и Чита.

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Кроме того, формируются дополнительные пассажирские составы на станциях Северобайкальск, Иркутск, Красноярск, говорится в сообщени. Пассажирам из-за задержки движение предоставляют воду и горячее питание.

19 августа в транспортной прокуратуре сообщили о размытии железнодорожного полотна Восточно-Сибирской железной дороги в районе сельского поселения Холодное, в связи с чем было временно остановлено движение поездов. В пресс-службе ГУ МЧС по республике также рассказали, что вода после выхода реки из берегов вышла на региональную дорогу Нижнеангарск – Новый Уоян – Таксимо, движение транспорта ограничили.

Сегодня, 20 августа, глава республики Алексей Цыденов сообщил о ходе ликвидации последствий ЧС. Власти сформировали оперштаб, к работе привлекают дорожную и строительную технику – самосвалы и экскаваторы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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