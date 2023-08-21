Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Восстановление БАМа после паводка займет неделю

Эксперты оценивают объем задержанных грузов в 1–1,5 млн т
Александр Волобуев Василий Милькин Владимир Степанов
Из-за разлива реки Холодной, сообщил Цыденов в своем Telegram-канале, к 2.30 ночи было повреждено 200 м железнодорожного полотна и 10 опор контактной сети / Павел Львов / РИА Новости

Движение поездов по западной части Байкало-Амурской магистрали задержится на неделю. Именно такой срок, по оценке главы Бурятии Алексея Цыденова, займет восстановление дамбы, размытой 19 августа в Северобайкальском районе. Ориентировочным сроком завершения работ он назвал 26 августа.

Из-за разлива реки Холодной, сообщил Цыденов в своем Telegram-канале, к 2.30 ночи было повреждено 200 м железнодорожного полотна и 10 опор контактной сети. «БАМ размыт! Движение поездов остановлено!» – эмоционально написал глава республики, который в 2012–2017 гг. был заместителем министра транспорта России и курировал, в частности, железные дороги, а до этого возглавлял агентство Росжелдор.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных