Восстановление БАМа после паводка займет неделю

Из-за разлива реки Холодной, сообщил Цыденов в своем Telegram-канале, к 2.30 ночи было повреждено 200 м железнодорожного полотна и 10 опор контактной сети. «БАМ размыт! Движение поездов остановлено!» – эмоционально написал глава республики, который в 2012–2017 гг. был заместителем министра транспорта России и курировал, в частности, железные дороги, а до этого возглавлял агентство Росжелдор.