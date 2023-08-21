Восстановление БАМа после паводка займет неделю

Восстановление БАМа после паводка займет неделюЭксперты оценивают объем задержанных грузов в 1–1,5 млн т
Движение поездов по западной части Байкало-Амурской магистрали задержится на неделю. Именно такой срок, по оценке главы Бурятии Алексея Цыденова, займет восстановление дамбы, размытой 19 августа в Северобайкальском районе. Ориентировочным сроком завершения работ он назвал 26 августа.
Из-за разлива реки Холодной, сообщил Цыденов в своем Telegram-канале, к 2.30 ночи было повреждено 200 м железнодорожного полотна и 10 опор контактной сети. «БАМ размыт! Движение поездов остановлено!» – эмоционально написал глава республики, который в 2012–2017 гг. был заместителем министра транспорта России и курировал, в частности, железные дороги, а до этого возглавлял агентство Росжелдор.
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