Минсельхоз заподозрил Nestle в недружественных действиях на фоне повышения цен

Министерство подчеркнуло, что объемы производства детского питания в России стабильно растут. Так, выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% за первые шесть месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил 26 200 т. Производство продукции переработки фруктов и овощей для детского питания также увеличилось на 8,6% и составило 2254,8 млн банок. В 2023 г. Уже произвели 8500 т продукции для зернового детского питания – на 19,9% больше, чем в первом полугодии 2022 г., а детской воды и напитков – на 12,1% больше (22,1 млн декалитров). Производство хлопьев за январь – июнь составило 146 500 т, что соответствует прошлогодним показателям.