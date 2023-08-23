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Общество

Минсельхоз заподозрил Nestle в недружественных действиях на фоне повышения цен

Ведомости

Министерство сельского хозяйства РФ считает, что в повышении отпускных цен на детскую продукцию Nestle нельзя исключать риск недружественных действий со стороны компании, акционерами которой являются представители недружественной страны. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Минсельхоз России дополнительно выяснит позицию Nestle по повышению отпускных цен. Министерство также уточнило, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков остаются стабильными. При этом отмечается, что на себестоимость готовой продукции могут повлиять также удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие.

Министерство подчеркнуло, что объемы производства детского питания в России стабильно растут. Так, выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% за первые шесть месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил 26 200 т. Производство продукции переработки фруктов и овощей для детского питания также увеличилось на 8,6% и составило 2254,8 млн банок. В 2023 г. Уже произвели 8500 т продукции для зернового детского питания – на 19,9% больше, чем в первом полугодии 2022 г., а детской воды и напитков – на 12,1% больше (22,1 млн декалитров). Производство хлопьев за январь – июнь составило 146 500 т, что соответствует прошлогодним показателям.

23 августа СМИ узнали, что компания Nestle намерена повысить отпускные цены на детскую продукцию с 4 сентября. На 9% подорожают, в частности, заменители грудного молока, готовые завтраки и растворимый какао. Причиной стало ослабление курса рубля почти на 30% и рост цен на сырье и сахар на международном рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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