Минсельхоз заподозрил Nestle в недружественных действиях на фоне повышения цен
Министерство сельского хозяйства РФ считает, что в повышении отпускных цен на детскую продукцию Nestle нельзя исключать риск недружественных действий со стороны компании, акционерами которой являются представители недружественной страны. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минсельхоз России дополнительно выяснит позицию Nestle по повышению отпускных цен. Министерство также уточнило, что цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков остаются стабильными. При этом отмечается, что на себестоимость готовой продукции могут повлиять также удорожание логистики, энергоресурсов, упаковки, импортных ингредиентов, повышение зарплат и прочие составляющие.
Министерство подчеркнуло, что объемы производства детского питания в России стабильно растут. Так, выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% за первые шесть месяцев 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и составил 26 200 т. Производство продукции переработки фруктов и овощей для детского питания также увеличилось на 8,6% и составило 2254,8 млн банок. В 2023 г. Уже произвели 8500 т продукции для зернового детского питания – на 19,9% больше, чем в первом полугодии 2022 г., а детской воды и напитков – на 12,1% больше (22,1 млн декалитров). Производство хлопьев за январь – июнь составило 146 500 т, что соответствует прошлогодним показателям.
23 августа СМИ узнали, что компания Nestle намерена повысить отпускные цены на детскую продукцию с 4 сентября. На 9% подорожают, в частности, заменители грудного молока, готовые завтраки и растворимый какао. Причиной стало ослабление курса рубля почти на 30% и рост цен на сырье и сахар на международном рынке.