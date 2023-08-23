В Белоруссии признали экстремистским правозащитный центр «Весна»
В Белоруссии признали экстремистским формированием незарегистрированный правозащитный центр «Весна». Об этом со ссылкой на МВД республики пишет «БелТА».
По информации издания, объединение граждан «Вясна / Правы чалавека ў Беларусi» (Весна / Права человека в Белоруссии. – «Ведомости».) признали экстремистским за «организацию деятельности по подготовке и совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Белоруссии, дискредитацию и оскорбление должностных лиц».
В связи с этим решением деятельность «Весны» и связанных с ней ресурсов – их более 30 – запрещена на территории Белоруссии.
В «БелТА» также добавили, что лица, которые передают какую-либо информацию этой группе или участвуют в ее деятельности, признаются участниками экстремистского формирования. Согласно белорусскому законодательству, им может грозить до семи лет лишения свободы по ст. 361-1 и 361-4 УК, которые регулируют ответственность за экстремистскую деятельность.
В марте в Минске суд приговорил к 10 годам колонии руководителя «Весны» и нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. Его признали виновным в контрабанде, а также организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Проходившие вместе с ним по этому делу представители «Весны» Владимир Лабкович и Валентин Стефанович осуждены на семь и девять лет заключения в колонии соответственно. Суд также заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Дмитрия Соловьева, который находится за пределами страны.
По версии следствия, правозащитники с 2016 по 2021 г. обналичили деньги, поступившие от структур и фондов на банковские счета «Весны», после чего незаконно переместили средства на территорию Литвы через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В декабре 2021 г. материалы в Telegram-канале правозащитной организации были признаны экстремистскими.