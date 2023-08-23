Газета
Общество

В Белоруссии признали экстремистским правозащитный центр «Весна»

Ведомости

В Белоруссии признали экстремистским формированием незарегистрированный правозащитный центр «Весна». Об этом со ссылкой на МВД республики пишет «БелТА».

По информации издания, объединение граждан «Вясна / Правы чалавека ў Беларусi» (Весна / Права человека в Белоруссии. – «Ведомости».) признали экстремистским за «организацию деятельности по подготовке и совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Белоруссии, дискредитацию и оскорбление должностных лиц».

В связи с этим решением деятельность «Весны» и связанных с ней ресурсов – их более 30 – запрещена на территории Белоруссии.

В «БелТА» также добавили, что лица, которые передают какую-либо информацию этой группе или участвуют в ее деятельности, признаются участниками экстремистского формирования. Согласно белорусскому законодательству, им может грозить до семи лет лишения свободы по ст. 361-1 и 361-4 УК, которые регулируют ответственность за экстремистскую деятельность.

Ранее по теме: Белорусский суд приговорил нобелевского лауреата к 10 годам колонии

В марте в Минске суд приговорил к 10 годам колонии руководителя «Весны» и нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. Его признали виновным в контрабанде, а также организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Проходившие вместе с ним по этому делу представители «Весны» Владимир Лабкович и Валентин Стефанович осуждены на семь и девять лет заключения в колонии соответственно. Суд также заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Дмитрия Соловьева, который находится за пределами страны.

По версии следствия, правозащитники с 2016 по 2021 г. обналичили деньги, поступившие от структур и фондов на банковские счета «Весны», после чего незаконно переместили средства на территорию Литвы через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В декабре 2021 г. материалы в Telegram-канале правозащитной организации были признаны экстремистскими.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных