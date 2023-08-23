В Белоруссии признали экстремистским правозащитный центр «Весна»

В марте в Минске суд приговорил к 10 годам колонии руководителя «Весны» и нобелевского лауреата Алеся Беляцкого. Его признали виновным в контрабанде, а также организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Проходившие вместе с ним по этому делу представители «Весны» Владимир Лабкович и Валентин Стефанович осуждены на семь и девять лет заключения в колонии соответственно. Суд также заочно приговорил к восьми годам лишения свободы Дмитрия Соловьева, который находится за пределами страны.