Обломок самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения
Один из фрагментов потерпевшего крушение в Тверской области бизнес-джета Embraer–135 (EBM-135BJ), на борту которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, нашли примерно в 2 км от места крушения. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, обломок был обнаружен на въезде в поселок Куженкино. Место падения фрагмента самолета оцеплено. Полиция останавливает проезжающие мимо машины и спрашивает водителей о цели поездки.
«РИА Новости» уточняет, что въезд в село Куженкино (находится в 3 км от одноименного поселка) также перекрыт.
23 августа самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области возле Куженкино. Сообщения о происшествии появились в Telegram-каналах со ссылкой на очевидцев около 19:25-19:30 мск. К 20:00 мск крушение самолета подтвердило МЧС России. В министерстве уточнили, что самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли.
К 23:00 мск Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся на борту бизнес-джета. Среди них числился Пригожин, а также его соратник и один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин. В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
По факту крушения Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).