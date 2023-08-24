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Обломок самолета Пригожина нашли в 2 км от места крушения

Ведомости

Один из фрагментов потерпевшего крушение в Тверской области бизнес-джета Embraer–135 (EBM-135BJ), на борту которого числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, нашли примерно в 2 км от места крушения. Об этом сообщает «РИА Новости». 

По данным агентства, обломок был обнаружен на въезде в поселок Куженкино. Место падения фрагмента самолета оцеплено. Полиция останавливает проезжающие мимо машины и спрашивает водителей о цели поездки.

«РИА Новости» уточняет, что въезд в село Куженкино (находится в 3 км от одноименного поселка) также перекрыт.

Что случилось с самолетом Евгения Пригожина

Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения бизнес-джета в Тверской области

23 августа самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области возле Куженкино. Сообщения о происшествии появились в Telegram-каналах со ссылкой на очевидцев около 19:25-19:30 мск. К 20:00 мск крушение самолета подтвердило МЧС России. В министерстве уточнили, что самолет следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек – семь пассажиров и три члена экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

К 23:00 мск Росавиация опубликовала список пассажиров, находившихся на борту бизнес-джета. Среди них числился Пригожин, а также его соратник и один из руководителей «Вагнера» Дмитрий Уткин. В ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

По факту крушения Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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