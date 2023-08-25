Газета
Общество

Уголовное дело о распространении личных данных Дугиной направлено в суд Москвы

Ведомости

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури, которые обвиняются в распространении личных данных убитой Дарьи Дугиной, сообщила пресс-служба ведомства. Уголовное дело направлено в Нагатинский райсуд Москвы для рассмотрения по существу.

В зависимости от ролей и степени участия их обвиняют по чч. 1, 2 ст. 137 УК РФ (незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальная санкция по первой статье – четыре года лишения свободы, по второй – также четыре года лишения свободы.

По версии следствия, Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе личной информации Дугиной. На объявление откликнулся Рыбин. Раньше он работал инспектором ГИБДД и имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Он получил информацию о личной жизни Дугиной и продал ее за 3350 руб. Чоудхури отправил данные неустановленным лицам.

Личность полицейского, который за деньги собирал информацию о Дугиной, установили 25 июля. 10 августа Рыбин признал свою вину.

Дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, журналистка Дарья Дугина погибла в августе 2022 г. Внедорожник отца, в котором она находилась, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Руководитель ГУ разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству Дугиной, заявил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.

 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных