Дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, журналистка Дарья Дугина погибла в августе 2022 г. Внедорожник отца, в котором она находилась, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Руководитель ГУ разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству Дугиной, заявил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.