Уголовное дело о распространении личных данных Дугиной направлено в суд Москвы
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури, которые обвиняются в распространении личных данных убитой Дарьи Дугиной, сообщила пресс-служба ведомства. Уголовное дело направлено в Нагатинский райсуд Москвы для рассмотрения по существу.
В зависимости от ролей и степени участия их обвиняют по чч. 1, 2 ст. 137 УК РФ (незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Максимальная санкция по первой статье – четыре года лишения свободы, по второй – также четыре года лишения свободы.
По версии следствия, Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе личной информации Дугиной. На объявление откликнулся Рыбин. Раньше он работал инспектором ГИБДД и имел доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Он получил информацию о личной жизни Дугиной и продал ее за 3350 руб. Чоудхури отправил данные неустановленным лицам.
Личность полицейского, который за деньги собирал информацию о Дугиной, установили 25 июля. 10 августа Рыбин признал свою вину.
Дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, журналистка Дарья Дугина погибла в августе 2022 г. Внедорожник отца, в котором она находилась, взорвался и загорелся на Можайском шоссе в Одинцовском районе Московской области. Руководитель ГУ разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству Дугиной, заявил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.