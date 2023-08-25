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Суд освободил по УДО девушку, сбившую насмерть двоих детей в Москве

Ведомости

Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Валерии Башкировой, следует из материалов на сайте суда. Ранее девушка была приговорена к пяти годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибли двое детей.

Согласно карточке дела, ходатайство поступило в суд 19 июня и было рассмотрено 2 августа. В силу решение суда вступило 18 августа.

Башкирову приговорили к пяти годам колонии в ноябре 2021 г. Еще на два года и шесть месяцев суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Ее признали виновной по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.

В ноябре 2022 г. в Скопинский суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Суд в удовлетворении отказал. Тогда адвокат Башкировой оспорил решение в Рязанском областном суде. Там заменили оставшуюся часть наказания на принудительные работы.

16 июля 2021 г. Башкирова за рулем автомобиля Mazda не уступила дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и сбила троих детей. ДТП произошло на улице Авиаторов в Москве. В результате двое детей в возрасте трех и пяти лет скончались. Девятимесячный ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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