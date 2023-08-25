Суд освободил по УДО девушку, сбившую насмерть двоих детей в Москве

Башкирову приговорили к пяти годам колонии в ноябре 2021 г. Еще на два года и шесть месяцев суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Ее признали виновной по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.