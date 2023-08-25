Суд освободил по УДО девушку, сбившую насмерть двоих детей в Москве
Скопинский районный суд Рязанской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Валерии Башкировой, следует из материалов на сайте суда. Ранее девушка была приговорена к пяти годам колонии-поселения за ДТП, в котором погибли двое детей.
Согласно карточке дела, ходатайство поступило в суд 19 июня и было рассмотрено 2 августа. В силу решение суда вступило 18 августа.
Башкирову приговорили к пяти годам колонии в ноябре 2021 г. Еще на два года и шесть месяцев суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Ее признали виновной по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание по статье – до семи лет лишения свободы.
В ноябре 2022 г. в Скопинский суд поступило ходатайство о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Суд в удовлетворении отказал. Тогда адвокат Башкировой оспорил решение в Рязанском областном суде. Там заменили оставшуюся часть наказания на принудительные работы.
16 июля 2021 г. Башкирова за рулем автомобиля Mazda не уступила дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе и сбила троих детей. ДТП произошло на улице Авиаторов в Москве. В результате двое детей в возрасте трех и пяти лет скончались. Девятимесячный ребенок получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Девушка признала вину и раскаялась в содеянном.