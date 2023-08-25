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Общество

Путин поручил рассмотреть льготы при приеме на работу школьников и студентов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении льгот работодателям при найме школьников и студентов, а также об упрощении трудоустройства граждан до 18 лет. Список поручений президента по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» опубликован на сайте Кремля.

В поручении речь идет о реализации мероприятий, направленных на повышение занятости россиян 14-24 лет, обучающихся очно по программа среднего общего, профессионального и высшего образования, включая «предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет».

Доклад по итогам проработки вопроса нужно представить до 1 ноября.

Ранее в июне в России приняли поправки в ст. 63 Трудового кодекса РФ, предусматривающие упрощенный порядок принятия несовершеннолетних на работу. Теперь несовершеннолетним с 14 лет больше не будет нужно согласие органов опеки и попечительства при заключении трудового договора. Для трудоустройства понадобится только согласие одного из родителей или попечителя. Для расторжения договора также не нужно получать одобрение государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.

Авторы закона в поддержку своей инициативы приводили результаты исследования ВЦИОМа, согласно которому 91% старшеклассников хотели бы подрабатывать летом, а также отметили востребованность работы среди подростков. По мнению авторов документа, в условиях санкционного давления на Россию доход подростка станет для семьи финансовой поддержкой, а работа «воспитает в нем чувство ответственности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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