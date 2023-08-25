Путин поручил рассмотреть льготы при приеме на работу школьников и студентов

Ранее в июне в России приняли поправки в ст. 63 Трудового кодекса РФ, предусматривающие упрощенный порядок принятия несовершеннолетних на работу. Теперь несовершеннолетним с 14 лет больше не будет нужно согласие органов опеки и попечительства при заключении трудового договора. Для трудоустройства понадобится только согласие одного из родителей или попечителя. Для расторжения договора также не нужно получать одобрение государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.