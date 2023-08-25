Путин поручил рассмотреть льготы при приеме на работу школьников и студентов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении льгот работодателям при найме школьников и студентов, а также об упрощении трудоустройства граждан до 18 лет. Список поручений президента по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» опубликован на сайте Кремля.
В поручении речь идет о реализации мероприятий, направленных на повышение занятости россиян 14-24 лет, обучающихся очно по программа среднего общего, профессионального и высшего образования, включая «предоставление льгот работодателям при приеме на работу таких граждан и упрощение приема на работу граждан в возрасте до 18 лет».
Доклад по итогам проработки вопроса нужно представить до 1 ноября.
Ранее в июне в России приняли поправки в ст. 63 Трудового кодекса РФ, предусматривающие упрощенный порядок принятия несовершеннолетних на работу. Теперь несовершеннолетним с 14 лет больше не будет нужно согласие органов опеки и попечительства при заключении трудового договора. Для трудоустройства понадобится только согласие одного из родителей или попечителя. Для расторжения договора также не нужно получать одобрение государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
Авторы закона в поддержку своей инициативы приводили результаты исследования ВЦИОМа, согласно которому 91% старшеклассников хотели бы подрабатывать летом, а также отметили востребованность работы среди подростков. По мнению авторов документа, в условиях санкционного давления на Россию доход подростка станет для семьи финансовой поддержкой, а работа «воспитает в нем чувство ответственности».