Совет Федерации одобрил поправки к закону об упрощенном трудоустройстве подростков

Согласно поправкам, несовершеннолетним с 14 лет больше не будет нужно согласие органов опеки и попечительства при заключении трудового договора. Для трудоустройства понадобится только согласие одного из родителей или попечителя. Для расторжения договора также не нужно получать одобрение государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.