Совет Федерации одобрил поправки к закону об упрощенном трудоустройстве подростков
Совет Федерации принял поправки в ст. 63 Трудового кодекса РФ, предусматривающие упрощенный порядок принятия несовершеннолетних на работу. Законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Согласно поправкам, несовершеннолетним с 14 лет больше не будет нужно согласие органов опеки и попечительства при заключении трудового договора. Для трудоустройства понадобится только согласие одного из родителей или попечителя. Для расторжения договора также не нужно получать одобрение государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних.
Помимо этого обязательный медицинский осмотр будет проводиться в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения.
Законопроект был внесен 9 ноября 2022 г. группой депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета Госдумы по молодежной политике Артемом Метелевым.
В пояснительной записке авторы инициативы ссылаются на результаты исследования ВЦИОМа, согласно которому 91% старшеклассников хотели бы подрабатывать летом. Депутаты отметили востребованность работы среди подростков. По мнению авторов документа, в условиях санкционного давления на Россию доход подростка станет для семьи финансовой поддержкой, а работа «воспитает в нем чувство ответственности».