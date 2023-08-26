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Собянин сообщил о строительстве крупнейшего вокзала в Москве

Ведомости

В Москве приступили к строительству нового железнодорожного вокзала «Нижегородская», который станет крупнейшим в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Он станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы: МЦК, Нижегородское направление ж/д будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта», – уточнил Собянин. 

По его словам, уже готов пассажирский терминал. Москвичи смогут делать пересадки между всеми видами транспорта, не выходя на улицу. В IV квартале этого года планируется завершить благоустройство территории вокруг вокзала, а также станции метро «Нижегородская». 

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Кроме того, в ближайшие три года в районе вокзала появятся офисное здание с паркингом и торгово-развлекательный центр, добавил Собянин.

В конце июня Собянин анонсировал открытие двух новых центральных диаметров – МЦД-3 и МЦД-4 – до конца 2023 г. Четвертый диаметр длиной 86 км свяжет семь центральных железно­дорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Движение по МЦД-3 было запущено 17 августа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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