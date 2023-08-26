Собянин сообщил о строительстве крупнейшего вокзала в Москве
В Москве приступили к строительству нового железнодорожного вокзала «Нижегородская», который станет крупнейшим в столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Он станет самым большим в Москве и свяжет сразу несколько транспортных артерий столицы: МЦК, Нижегородское направление ж/д будущего МЦД-4, метро, в том числе БКЛ, Рязанский проспект, строящийся участок МСД от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта», – уточнил Собянин.
По его словам, уже готов пассажирский терминал. Москвичи смогут делать пересадки между всеми видами транспорта, не выходя на улицу. В IV квартале этого года планируется завершить благоустройство территории вокруг вокзала, а также станции метро «Нижегородская».
Кроме того, в ближайшие три года в районе вокзала появятся офисное здание с паркингом и торгово-развлекательный центр, добавил Собянин.
В конце июня Собянин анонсировал открытие двух новых центральных диаметров – МЦД-3 и МЦД-4 – до конца 2023 г. Четвертый диаметр длиной 86 км свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Движение по МЦД-3 было запущено 17 августа.