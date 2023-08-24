Собянин рассказал об основных направлениях развития Москвы

Собянин рассказал об основных направлениях развития МосквыЭто развитие образования, здравоохранения и программа реновации
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал основные направления развития Москвы. Об этом он рассказал в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в «Зарядье».
По словам Собянина, основными направлениями развития Москвы являются создание качественной городской среды, развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы социальной защиты жителей столицы, программа реновации жилья и промзон, а также цифровая трансформация. Помимо этого Собянин отметил, что правительство Москвы продолжит работу над развитием транспортной инфраструктуры, в том числе над созданием новых станций метро и МЦД.
«Проект «Москва» – это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача – это продолжать свое лидерство и, конечно, работать на победу», – добавил Собянин (цит. по «РИА Новости»).
Мэр Москвы подчеркнул, что столичный регион является одним из крупнейших во всем мире, в связи с чем программа реализации проектов по развитию Москвы является масштабной.
17 августа президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. МЦД-3 протяженностью 85 км включает в себя на данный момент 38 станций (позднее откроются еще три), время в пути – 111 минут. В этом же году ожидается открытие МЦД-4 длиной 86 км, который пройдет с запада на восток через Москву и свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.
Ранее Собянин также рассказывал о планах по благоустройству Москвы. В частности, в начале августа он сообщил, что правительство города планирует построить два летних бассейна на берегу Москвы-реки – в районе набережной на Воробьевых горах и рядом с парком Горького. В конце июля Собянин также рассказал о планах построить бассейны с подогревом на открытом воздухе в каждом районе города.
Московский урбанистической форум проходит уже в двенадцатый раз. В этом году он продлится с 1 августа по 10 сентября в парке «Зарядье», спорткомплексе «Лужники», в ЦВЗ «Манеж» и в Гостином дворе. На полях форума проводятся концерты, выставки, различные досуговые мероприятия, посвященные здравоохранению, образованию, технологиям и др.