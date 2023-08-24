Собянин рассказал об основных направлениях развития Москвы

«Проект «Москва» – это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача – это продолжать свое лидерство и, конечно, работать на победу», – добавил Собянин (цит. по «РИА Новости»).