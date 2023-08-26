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Общество

Первый случай легионеллеза выявлен в Люблине

Ведомости

В Люблине на востоке Польши зарегистрирован первый случай заражения легионеллезом. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-службу администрации Люблинского воеводства.

По данным властей, местный житель заразился на территории Жешува (Подкарпатское воеводство), где ранее была отмечена вспышка легионеллеза. Заболевший госпитализирован. В пресс-службе добавили, что не могут раскрывать сведения о состоянии здоровья пострадавшего и больнице, в которой тот лежит, так как это приведет к разглашению персональных данных.

После выявления заболевания в Подкарпатском воеводстве власти Люблинского проводят мониторинг качества воды, а также занимаются поиском людей, у которых есть подозрение на легионеллез.

С 25 августа в больницы Жешува поступило 14 инфицированных пациентов, общее число госпитализированных достигло 127. Умерли восемь человек – как отмечается, это были пожилые люди с сопутствующими заболеваниями и иммунодефицитом.

Источник заражения пока неизвестен, но не исключено, что инфекция могла распространиться через водопроводную сеть. 26 августа власти города приступили к масштабной дезинфекции системы водоснабжения. В трубы закачивают воду с повышенной дозой хлора, в воскресенье водопроводную сеть должны промыть.

Легионеллез не передается от человека к человеку, но заразиться бактериями легионеллы можно при вдыхании водяных частиц – например, в душе. Инфекция развивается в теплой воде при температуре от 20 до 50 градусов Цельсия и поражает дыхательную систему. Симптомами болезни являются лихорадка, общая интоксикация, поражение легких, центральной нервной системы и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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