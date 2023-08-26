Первый случай легионеллеза выявлен в Люблине

По данным властей, местный житель заразился на территории Жешува (Подкарпатское воеводство), где ранее была отмечена вспышка легионеллеза. Заболевший госпитализирован. В пресс-службе добавили, что не могут раскрывать сведения о состоянии здоровья пострадавшего и больнице, в которой тот лежит, так как это приведет к разглашению персональных данных.