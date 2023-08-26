Заповедник «Пасвик» продолжит требовать выплату ущерба после выпаса норвежских оленей

25 августа агентство Associated Press (AP) сообщило, что в Норвегии уничтожили 40 оленей, вернувшихся из России. В управлении сельского хозяйства королевства пояснили, что это было сделано из опасений, что животные снова могут пересечь границу. По данным AP, Россия направила два иска к Норвегии. Согласно одному из них, за каждого оленя, который пасся в заповеднике в Мурманской области, Норвегия должна заплатить 50 000 крон ($4700). В другом иске РФ требует компенсацию в размере почти 47 млн крон ($4,4 млн).