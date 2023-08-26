Заповедник «Пасвик» продолжит требовать выплату ущерба после выпаса норвежских оленей
Российский заповедник «Пасвик» в Мурманской области продолжит требовать компенсацию ущерба от выпаса норвежских оленей. Об этом сообщила директор заповедника Наталья Поликарпова, передает ТАСС.
Она отметила, что животные питались в «Пасвике» два месяца. По словам Поликарповой, охраняемым природным территориям был нанесен ущерб на 47 млн крон ($4,4 млн). Директор подчеркнула, что заповедник продолжит настаивать на выплате этой суммы, несмотря на заявления властей Норвегии, что олени были убиты.
При этом Поликарпова усомнилась, что Норвегия забила именно тех 40 оленей, которые нарушили границу. Она пояснила, что животных вернули королевству в феврале 2023 г., однако данные о забое появились только летом. Поликарпова также напомнила, что норвежские оленеводы специально выращивают оленей для мяса и ежегодно отправляют на убой какое-то количество особей.
Директор заповедника скептически отнеслась к планам норвежской стороны восстановить 7 км построенного в 1954 г. на границе Норвегии и РФ забора длиной 150 км. По ее словам, это, как и сокращение поголовья на 40 оленей, не предотвратит перехода животными границы с Россией. Поликарпова добавила, что выпас оленей на территории РФ является регулярным явлением. Российская сторона неоднократно призывала Норвегию перенести места пастбищ оленей от границы, отметила она.
25 августа агентство Associated Press (AP) сообщило, что в Норвегии уничтожили 40 оленей, вернувшихся из России. В управлении сельского хозяйства королевства пояснили, что это было сделано из опасений, что животные снова могут пересечь границу. По данным AP, Россия направила два иска к Норвегии. Согласно одному из них, за каждого оленя, который пасся в заповеднике в Мурманской области, Норвегия должна заплатить 50 000 крон ($4700). В другом иске РФ требует компенсацию в размере почти 47 млн крон ($4,4 млн).