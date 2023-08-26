Житель Подмосковья выиграл в лотерею около 500 млн рублей

Имя победителя в сообщении не указано, потому что ему еще предстоит прийти и забрать свой приз. Также он должен будет оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке в 15% (вместо 13%), поскольку сумма выигрыша превышает 5 млн руб. В случае, если он не является налоговым резидентом России, ставка налога будет еще выше.