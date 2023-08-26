Житель Подмосковья выиграл в лотерею около 500 млн рублей
Житель Московской области выиграл в лотерею 492 млн руб., сообщает пресс-служба «Столото».
«Встречайте нового мультимиллионера! 26 августа участник из Московского региона выиграл 492 070 999 руб.», – говорится в сообщении.
Имя победителя в сообщении не указано, потому что ему еще предстоит прийти и забрать свой приз. Также он должен будет оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке в 15% (вместо 13%), поскольку сумма выигрыша превышает 5 млн руб. В случае, если он не является налоговым резидентом России, ставка налога будет еще выше.
Ранее сообщалось, что слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков стал победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото» и выиграл 1 млрд руб. Это стало вторым случаем выигрыша лотерейного миллиарда. Первый произошел в январе 2020 г. Тогда победителем стала жительница Подмосковья Надежда Бартош.