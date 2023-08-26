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Общество

Житель Подмосковья выиграл в лотерею около 500 млн рублей

Ведомости

Житель Московской области выиграл в лотерею 492 млн руб., сообщает пресс-служба «Столото».

«Встречайте нового мультимиллионера! 26 августа участник из Московского региона выиграл 492 070 999 руб.», – говорится в сообщении.

Имя победителя в сообщении не указано, потому что ему еще предстоит прийти и забрать свой приз. Также он должен будет оплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке в 15% (вместо 13%), поскольку сумма выигрыша превышает 5 млн руб. В случае, если он не является налоговым резидентом России, ставка налога будет еще выше.

Ранее по теме: Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл 1 млрд рублей в лотерею

Ранее сообщалось, что слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков стал победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото» и выиграл 1 млрд руб. Это стало вторым случаем выигрыша лотерейного миллиарда. Первый произошел в январе 2020 г. Тогда победителем стала жительница Подмосковья Надежда Бартош. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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