В Хабаровском крае пять человек погибли в ДТП с «Камазом»
Пять человек погибли в ДТП в Хабаровском крае в результате опрокидывания «Камаза». Об этом сообщили в региональном МВД.
По предварительным данным, 45-летний водитель «Камаза» на пути из Албазина в сторону поселка Харпичан не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В автомобиле находились работники одного из предприятий района. В результате ДТП до приезда скорой помощи погибли водитель и четыре пассажира 1968, 1978, 1989, 1992 годов рождения.