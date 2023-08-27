Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера, который отмечается в стране каждое последнее воскресенье августа. Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Работники угольной отрасли, по мнению Путина, посвятили себя непростой, важной и почетной профессии, которая требует «исключительной компетентности и особых личных, человеческих качеств ‒ выдержки и самоотдачи, стойкости и мужества, товарищеской взаимовыручки».
«Эти высокие нравственные принципы, сложившиеся трудовые традиции, чувство гордости за принадлежность к шахтерскому братству передаются из поколения в поколение, служат надежной основой существования крепких горняцких династий», – говорится в поздравлении.
Отрасль развивается, несмотря на вызовы и ограничения, добыча и переработка угля наращивается, уверен президент. Кроме того, появляются новые перспективные рынки сбыта, внедряются передовые технологии. Угольная промышленность, по его словам, также вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных, предприятий, в решение «насущных социальных проблем».
«Убежден, что вы и впредь будете трудиться с полной отдачей, как говорится, на совесть, добиваться значимых результатов на благо России», – заключил президент.
Работников отрасли также поздравил с праздником премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что сейчас в России многое делается для обеспечения благоприятных условий труда на шахтах, разрезах и обогатительных фабриках, внимание также уделяется экологической безопасности и снижению негативного воздействия на окружающую среду.