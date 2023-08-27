Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Отрасль развивается, несмотря на вызовы и ограничения, добыча и переработка угля наращивается, уверен президент. Кроме того, появляются новые перспективные рынки сбыта, внедряются передовые технологии. Угольная промышленность, по его словам, также вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных, предприятий, в решение «насущных социальных проблем».