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Бизнес

ММК купил у ПМХ шахту имени Тихова в Кемеровской области

Ведомости

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктора Рашникова закрыл сделку по покупке шахты имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области у УК «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ), сообщили пресс-службы компаний.

На сообщения о закрытии сделки обратил внимание «Коммерсантъ». Она проходила между входящими в группы ООО «ММК-Уголь» и ПАО «Кокс» соответственно. Ее стоимость не раскрывается.

«На количество и качество выпускаемого кокса продажа шахты им. Тихова не повлияет. Выпадающие объемы коксующегося угля будут компенсированы закупками на внутреннем рынке», – говорится в заявлении ПМХ.

В «ММК» сообщили, что шахта имени Тихова располагается «в непосредственной близости» от действующей шахты группы Костромовской. «Эти шахты разрабатывают соседние участки Никитинского каменноугольного месторождения Кузбасса, обладающего высокими запасами коксующихся углей марки Ж. Приобретение шахты им. Тихова позволяет получить прямую синергию между активами, наиболее эффективно оптимизировать операционные затраты и планы горных работ в рамках объединенного комплекса», – говорится в релизе. Также приобретение шахты позволит полностью загрузить обогатительную фабрику «Беловская».

Шахта имени Тихова работает с 2017 г., ее производственная мощность составляет около 1,3-1,5 млн т в год с перспективой расширения до 2,8 млн т в год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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