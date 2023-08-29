Газета
Общество

Минтранс уточнил список документов для покупки билетов на поезд

Ведомости

В правила перевозки пассажиров добавили список документов, необходимых для покупки билетов на поезд. Об этом говорится в приказе Минтранса от 5 сентября 2022 г., который вступит в силу 1 сентября 2023 г. и будет действовать до 2029 г.

Согласно обновленному перечню, пассажир может приобрести билеты, предъявив не только внутренний паспорт, но и другие документы, в том числе:

  • паспорт – внутренний, заграничный, дипломатический, служебный, а также паспорт гражданина СССР или иностранного гражданина;

  • временное удостоверение личности гражданина России;

  • свидетельство о рождении для граждан до 14 лет; 

  • удостоверение личности моряка или военнослужащего; военный билет военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций;

  • справка об освобождении из мест лишения свободы; удостоверение личности осужденного;

  • вид на жительство; свидетельство о возвращении из стран СНГ; справка о следовании иностранца в посольство своей страны или диппредставительство;

  • другие документы, которые устанавливают личность иностранцев.

В предыдущей редакции правил такого подробного перечня необходимых документов не было. Там было указано, что для покупки билета необходим паспорт, военный билет, удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность, а также свидетельство о рождении для детей в возрасте до 14 лет. 

В феврале РЖД и Минобороны разработали механизм приоритетного обслуживания российских военнослужащих при оформлении в кассах билетов на поезда дальнего следования. Воспользоваться правом приоритетного оформления билетов могут срочники и контрактники, курсанты, военные пенсионеры, а также призванные на службу по частичной мобилизации граждане, подчеркнули в РЖД.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных