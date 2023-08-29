Минтранс уточнил список документов для покупки билетов на поезд
В правила перевозки пассажиров добавили список документов, необходимых для покупки билетов на поезд. Об этом говорится в приказе Минтранса от 5 сентября 2022 г., который вступит в силу 1 сентября 2023 г. и будет действовать до 2029 г.
Согласно обновленному перечню, пассажир может приобрести билеты, предъявив не только внутренний паспорт, но и другие документы, в том числе:
паспорт – внутренний, заграничный, дипломатический, служебный, а также паспорт гражданина СССР или иностранного гражданина;
временное удостоверение личности гражданина России;
свидетельство о рождении для граждан до 14 лет;
удостоверение личности моряка или военнослужащего; военный билет военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций;
справка об освобождении из мест лишения свободы; удостоверение личности осужденного;
вид на жительство; свидетельство о возвращении из стран СНГ; справка о следовании иностранца в посольство своей страны или диппредставительство;
другие документы, которые устанавливают личность иностранцев.
В предыдущей редакции правил такого подробного перечня необходимых документов не было. Там было указано, что для покупки билета необходим паспорт, военный билет, удостоверение или иной документ, удостоверяющий личность, а также свидетельство о рождении для детей в возрасте до 14 лет.
В феврале РЖД и Минобороны разработали механизм приоритетного обслуживания российских военнослужащих при оформлении в кассах билетов на поезда дальнего следования. Воспользоваться правом приоритетного оформления билетов могут срочники и контрактники, курсанты, военные пенсионеры, а также призванные на службу по частичной мобилизации граждане, подчеркнули в РЖД.