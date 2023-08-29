ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Омске
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали в Омске местного жителя, получавшего задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке от куратора из украинской спецслужбы. Об этом сообщило управление МВД по по Омской области.
«Предварительно установлено, что задания по повреждению и уничтожению объектов критической инфраструктуры и разведке в окружении военных частей МО РФ фигурант получал посредством мессенджера из Украины от так называемого куратора», – говорится в сообщении.
21-летний молодой человек, считает следствие, поджег релейный шкаф, расположенный на перегоне железнодорожных путей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена», ст. 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации» и ст. 281 УК РФ «Диверсия».
Ранее сегодня ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры в Калуге. Его подготовкой занимался сторонник украинского нацобъединения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), участия в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и прохождения обучения в целях терроризма (ст. 205.3 УК РФ).
28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. Поправки вносят изменения в ст. 275 УК РФ. До этого максимальное наказание по статье составляло 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 руб.