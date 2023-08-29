ФСБ задержала агента украинских спецслужб в Омске

Ранее сегодня ФСБ сообщила о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры в Калуге. Его подготовкой занимался сторонник украинского нацобъединения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ), к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ), участия в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и прохождения обучения в целях терроризма (ст. 205.3 УК РФ).