Минпросвещения опровергло данные об исчезновении русской классики из ЕГЭ

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в эфире Минпросвещения также подчеркивает, что ЕГЭ и ОГЭ – всего лишь срез знаний в конце обучения в основной школе и в средней школе. Главное ядро – это Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и программа. Новый ФГОС конкретизирует произведения, изучаемые в средних и старших классах: линейное изучение литературы построено так, что произведения и авторы до середины XIX века изучаются в 5-9 классах, более поздние – в 10-11 классах. Соответственно, в ОГЭ теперь проверяется то, что изучается в основной школе, в ЕГЭ – то, что входит в программу старшей школы.