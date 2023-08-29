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Общество

Минпросвещения опровергло данные об исчезновении русской классики из ЕГЭ

Ведомости

Информация об исключении произведений русской классики до середины XIX века из заданий ЕГЭ по литературе не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минпросвещения.

В министерстве подчеркнули, что произведения, считающиеся вершинами древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исчезли из программы.

«В соответствии с отечественной традицией преподавания литературы произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении основного государственного экзамен», – говорится в сообщении.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в эфире Минпросвещения также подчеркивает, что ЕГЭ и ОГЭ – всего лишь срез знаний в конце обучения в основной школе и в средней школе. Главное ядро – это Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и программа. Новый ФГОС конкретизирует произведения, изучаемые в средних и старших классах: линейное изучение литературы построено так, что произведения и авторы до середины XIX века изучаются в 5-9 классах, более поздние – в 10-11 классах. Соответственно, в ОГЭ теперь проверяется то, что изучается в основной школе, в ЕГЭ – то, что входит в программу старшей школы.

25 августа ФИПИ выпустил демоверсию ЕГЭ по литературе. СМИ обратили внимание, что из кодификатора исчезли произведения отечественной литературы до середины XIX века.

В 2024 г. в ЕГЭ по истории включат задания, связанные с военной спецоперацией на Украине. Это произойдет после того, как в российских школах появятся обновленные учебники по истории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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