Минпросвещения опровергло данные об исчезновении русской классики из ЕГЭ
Информация об исключении произведений русской классики до середины XIX века из заданий ЕГЭ по литературе не соответствует действительности. Об этом сообщили в Минпросвещения.
В министерстве подчеркнули, что произведения, считающиеся вершинами древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков, не исчезли из программы.
«В соответствии с отечественной традицией преподавания литературы произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении основного государственного экзамен», – говорится в сообщении.
Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в эфире Минпросвещения также подчеркивает, что ЕГЭ и ОГЭ – всего лишь срез знаний в конце обучения в основной школе и в средней школе. Главное ядро – это Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и программа. Новый ФГОС конкретизирует произведения, изучаемые в средних и старших классах: линейное изучение литературы построено так, что произведения и авторы до середины XIX века изучаются в 5-9 классах, более поздние – в 10-11 классах. Соответственно, в ОГЭ теперь проверяется то, что изучается в основной школе, в ЕГЭ – то, что входит в программу старшей школы.
25 августа ФИПИ выпустил демоверсию ЕГЭ по литературе. СМИ обратили внимание, что из кодификатора исчезли произведения отечественной литературы до середины XIX века.
В 2024 г. в ЕГЭ по истории включат задания, связанные с военной спецоперацией на Украине. Это произойдет после того, как в российских школах появятся обновленные учебники по истории.