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Общество

В ЕГЭ по истории в 2024 году включат связанные со спецоперацией вопросы

Ведомости

В единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2024 г. будут включены задания, связанные с военной спецоперацией на Украине, следует из проекта демонстрационного варианта экзамена, который появится на сайте Федерального института педагогических измерений.

Как обратил внимание ТАСС, в одном из заданий выпускникам предстоит установить соответствие между событиями и их участниками, в числе участников приводится командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР полковник Ольга Качура, которая погибла в результате обстрела Горловки летом прошлого года. Также выпускники должны будут расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии новых регионов в состав России.

В апреле стало известно, что вопросы о спецоперации России на Украине будут включены в ЕГЭ по истории. По информации Рособрнадзора, это произойдет после того, как обновленные учебники появятся во всех российских школах.

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В августе помощник президента России Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов представили новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому школьники начнут заниматься с сентября 2023 г. Его авторами выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.

В июле «Ведомости» ознакомились с главой про специальную военную операцию из нового учебника. В этой главе 17 параграфов, в том числе «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Переворот на Украине 2014 г.», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «Специальная военная операция» и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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