В ЕГЭ по истории в 2024 году включат связанные со спецоперацией вопросы
В единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории в 2024 г. будут включены задания, связанные с военной спецоперацией на Украине, следует из проекта демонстрационного варианта экзамена, который появится на сайте Федерального института педагогических измерений.
Как обратил внимание ТАСС, в одном из заданий выпускникам предстоит установить соответствие между событиями и их участниками, в числе участников приводится командир артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции ДНР полковник Ольга Качура, которая погибла в результате обстрела Горловки летом прошлого года. Также выпускники должны будут расположить в хронологическом порядке исторические события, среди которых подписание договоров о принятии новых регионов в состав России.
В апреле стало известно, что вопросы о спецоперации России на Украине будут включены в ЕГЭ по истории. По информации Рособрнадзора, это произойдет после того, как обновленные учебники появятся во всех российских школах.
В августе помощник президента России Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов представили новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому школьники начнут заниматься с сентября 2023 г. Его авторами выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.
В июле «Ведомости» ознакомились с главой про специальную военную операцию из нового учебника. В этой главе 17 параграфов, в том числе «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Переворот на Украине 2014 г.», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «Специальная военная операция» и другие.