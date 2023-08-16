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Общество

Российские школы перейдут на новые учебники в течение пяти лет

Ведомости

Полный переход российских школ на новые государственные учебники может произойти в течение пяти лет. Об этом заявили министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов отметил, что государственные учебники по всем предметам будут подготовлены до конца 2025 г. Это, по его словам, обеспечит качество и единство образовательного процесса.

«Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», – заявил Кравцов во время пленарного совещания работников образования и науки Татарстана (цитата по «Интерфаксу»).

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К 1 сентября 2024 г. будут подготовлены обновленные учебники по истории для 5-9-х классов, сообщил ранее помощник президента России Владимир Мединский.

В августе Мединский и Кравцов представили новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому начнут занимать с сентября 2023 г. Его авторами выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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