Российские школы перейдут на новые учебники в течение пяти лет
Полный переход российских школ на новые государственные учебники может произойти в течение пяти лет. Об этом заявили министр просвещения Сергей Кравцов.
Кравцов отметил, что государственные учебники по всем предметам будут подготовлены до конца 2025 г. Это, по его словам, обеспечит качество и единство образовательного процесса.
«Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», – заявил Кравцов во время пленарного совещания работников образования и науки Татарстана (цитата по «Интерфаксу»).
К 1 сентября 2024 г. будут подготовлены обновленные учебники по истории для 5-9-х классов, сообщил ранее помощник президента России Владимир Мединский.
В августе Мединский и Кравцов представили новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому начнут занимать с сентября 2023 г. Его авторами выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.