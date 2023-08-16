Российские школы перейдут на новые учебники в течение пяти лет

В августе Мединский и Кравцов представили новый единый учебник истории для 10-х и 11-х классов, по которому начнут занимать с сентября 2023 г. Его авторами выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.