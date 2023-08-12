В учебнике истории для 5–9 классов пересмотрят понятие «империи»
В новом учебнике истории для 5–9 классов пересмотрят взгляд на Российскую империю, рассказал «Известиям» автор пособия, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
«Один из очень существенных вопросов — новый подход к определению слова «империя», — сказал он.
Чубарьян отметил, что все империи в мире были заморскими территориями, а в вопросе стран СНГ речь идет про общее пространство. Когда эти государства входили в состав России, они «включались объективно в общее экономическое пространство» и «становились единым целым» с Россией, пояснил он. По его словам, важно показать различия между Российской империей и Британской, которая является «классическим образом колониализма».
Обновленные учебники по истории для 5-9-х классов будут подготовлены к 1 сентября 2024 г., сообщил ранее помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, с сентября 2023 г. учить историю по единому учебнику будут старшеклассники. Авторами учебника выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.
В обновленных учебниках по истории для старшеклассников будут полностью переписаны разделы, посвященные последним тридцати годам XX в. и 2000-м гг. Также авторы переработали и переписали разделы «70-е», «80-е», «90-е» и «нулевые» годы.