В учебнике истории для 5–9 классов пересмотрят понятие «империи»

Обновленные учебники по истории для 5-9-х классов будут подготовлены к 1 сентября 2024 г., сообщил ранее помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, с сентября 2023 г. учить историю по единому учебнику будут старшеклассники. Авторами учебника выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 г. по начало XXI в. Последняя глава будет посвящена событиям, которые привели к конфликту на Украине и спецоперации.