Россиян и белорусов допустят к международным соревнованиям по бадминтону

«Совет BWF в равной степени придерживается принципов Международного олимпийского комитета (МОК) и глобального спортивного движения в отношении открытого участия спортсменов в международных соревнованиях. Мы считаем, что снятие дисквалификации с российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по продвижению мира и солидарности», – подчеркнул важность решения президент BWF Поуль-Эрик Хойер.