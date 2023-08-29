Россиян и белорусов допустят к международным соревнованиям по бадминтону
С 26 февраля 2024 г. спортсменам из России и Белоруссии разрешат участвовать в турнирах Всемирной федерации бадминтона (BWF) в нейтральном статусе, сообщили на сайте федерации.
«Совет BWF в равной степени придерживается принципов Международного олимпийского комитета (МОК) и глобального спортивного движения в отношении открытого участия спортсменов в международных соревнованиях. Мы считаем, что снятие дисквалификации с российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по продвижению мира и солидарности», – подчеркнул важность решения президент BWF Поуль-Эрик Хойер.
28 августа Международная федерация компьютерного спорта (IESF) по итогам голосования разрешила российским киберспортсменам выступать под своим флагом и названием. До этого россияне могли участвовать в чемпионате мира только в нейтральном статусе и без национальной символики.