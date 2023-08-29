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Общество

Россиян и белорусов допустят к международным соревнованиям по бадминтону

Ведомости

С 26 февраля 2024 г. спортсменам из России и Белоруссии разрешат участвовать в турнирах Всемирной федерации бадминтона (BWF) в нейтральном статусе, сообщили на сайте федерации.

«Совет BWF в равной степени придерживается принципов Международного олимпийского комитета (МОК) и глобального спортивного движения в отношении открытого участия спортсменов в международных соревнованиях. Мы считаем, что снятие дисквалификации с российских и белорусских спортсменов, которые соответствуют критериям индивидуальных нейтральных спортсменов, является позитивным шагом вперед в рамках наших усилий по продвижению мира и солидарности», – подчеркнул важность решения президент BWF Поуль-Эрик Хойер.

Ранее по теме: Российским киберспортсменам разрешили выступать под своим флагом

28 августа Международная федерация компьютерного спорта (IESF) по итогам голосования разрешила российским киберспортсменам выступать под своим флагом и названием. До этого россияне могли участвовать в чемпионате мира только в нейтральном статусе и без национальной символики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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