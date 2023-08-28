Российским киберспортсменам разрешили выступать под своим флагом
Делегаты Международной федерации компьютерного спорта (IESF) по итогам голосования отменили решение, по которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Об этом сообщила Федерация компьютерного спорта (ФКС) России.
За отмену решения выступили 32 делегата из 70, принявших участие в голосовании. 13 проголосовали против, 25 – воздержались. Теперь сборная России по компьютерному спорту сможет выступать под своим флагом и названием. Предложение Федерации компьютерного спорта Украины приостановить членство ФКС России в IESF делегаты также отклонили.
Президент ФКС России Дмитрий Смит подчеркнул, что любая форма дискриминации спортсменов по национальному и любому другому признаку неприемлема, поэтому российские киберспортсмены рады тому, что сборная вновь будет выступать под своим флагом.
В декабре 2022 г. Международная федерация киберспорта разрешила россиянам участие в чемпионате мира только в нейтральном статусе и без национальной символики. Тогда за полную отмену санкций проголосовало 19 членов федерации из 69.