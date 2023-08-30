В приграничных населенных пунктах Брянской области отменили торжественные линейки

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. За последние сутки в регионе сбили семь беспилотников. Один из них повредил крышу и остекление здания СК в Советском районе Брянска. Два БПЛА уничтожили при попытке атаковать телебашню. Еще четыре были сбиты над Брянском.