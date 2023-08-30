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Общество

В приграничных населенных пунктах Брянской области отменили торжественные линейки

Ведомости

В школах приграничных населенных пунктов Стародубского, Климовского, Погарского, Севского, Суземского и Трубчевского муниципалитетов Брянской области отказались от проведения торжественных линеек 1 сентября. Прорабатывается вопрос организации дистанционного обучения в этих школах, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Школьники из Климова и других приграничных районов смогут по желанию родителей начать учебный год в оздоровительных лагерях и санаториях Брянской области. Там организуют полноценный учебный процесс.

В Брянске школы, в которых учатся менее 500 человек, проведут линейки в штатном режиме. В остальных учебных заведениях торжественные мероприятия проведут только для 1-х и 11-х классов. Другие классы отметят День знаний в дистанционном режиме в формате классного часа.

В средних специальных учебных заведениях и вузах торжественные мероприятия пройдут только для студентов-первокурсников.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. За последние сутки в регионе сбили семь беспилотников. Один из них повредил крышу и остекление здания СК в Советском районе Брянска. Два БПЛА уничтожили при попытке атаковать телебашню. Еще четыре были сбиты над Брянском.

В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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