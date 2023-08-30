В приграничных населенных пунктах Брянской области отменили торжественные линейки
В школах приграничных населенных пунктов Стародубского, Климовского, Погарского, Севского, Суземского и Трубчевского муниципалитетов Брянской области отказались от проведения торжественных линеек 1 сентября. Прорабатывается вопрос организации дистанционного обучения в этих школах, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Школьники из Климова и других приграничных районов смогут по желанию родителей начать учебный год в оздоровительных лагерях и санаториях Брянской области. Там организуют полноценный учебный процесс.
В Брянске школы, в которых учатся менее 500 человек, проведут линейки в штатном режиме. В остальных учебных заведениях торжественные мероприятия проведут только для 1-х и 11-х классов. Другие классы отметят День знаний в дистанционном режиме в формате классного часа.
В средних специальных учебных заведениях и вузах торжественные мероприятия пройдут только для студентов-первокурсников.
В регионе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в области установлен средний уровень реагирования.