Лесной пожар в Геленджике устранен

30 августа руководитель Рослесхоза Иван Советников сообщил, что в летний лесопожарный сезон 2023 г. пожары были зафиксированы на площади 4,3 млн га, что в 1,8 раза меньше среднего пятилетнего значения. Однако, как отмечали в «Авиалесоохране», опасность лесных пожаров будет сохраняться и в сентябре – это связано с теплой и сухой погодой. В частности, риски возгораний будут присутствовать на территориях Воронежской, Белгородской, Липецкой, Саратовской, Иркутской областей, республик Тыва, Хакасия и др.