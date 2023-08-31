Лесной пожар в Геленджике устранен
Крупный лесной пожар в Геленджике устранили, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем. Оценка масштаба ущерба для лесного фонда ещё впереди, но уже сейчас понятно, что лес восстанавливаться будет долго», – написал он у себя в Telegram-канале.
Он добавил, что пожар стал «еще одним напоминанием, что необходимо обязательно соблюдать правила противопожарной безопасности, особенно в лесу».
Лесной пожар в Геленджике Краснодарского края начался 29 августа. Как сообщали в МЧС России, в результате пожара пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Борьба с огнем осложнялось порывами ветра до 30 м/с и рельефом местности. По факту пожара было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений) в отношении 40-летнего местного жителя, он был задержан 29 августа. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при работе с электрокабелями.
30 августа руководитель Рослесхоза Иван Советников сообщил, что в летний лесопожарный сезон 2023 г. пожары были зафиксированы на площади 4,3 млн га, что в 1,8 раза меньше среднего пятилетнего значения. Однако, как отмечали в «Авиалесоохране», опасность лесных пожаров будет сохраняться и в сентябре – это связано с теплой и сухой погодой. В частности, риски возгораний будут присутствовать на территориях Воронежской, Белгородской, Липецкой, Саратовской, Иркутской областей, республик Тыва, Хакасия и др.